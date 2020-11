(neu: Schlusskurse und etwas geänderte Fassung)



FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von HeidelbergCement sind am Donnerstag nach der Vorlage des Quartalsberichts des Baustoffherstellers auf Berg- und Talfahrt gegangen. Nach anfänglichen Gewinnen von bis zu 2 Prozent drehten sie in die Verlustzone und gaben dort um rund zwei Prozent nach. Bis Handelsschluss ging es dann wieder nach oben, so dass letztlich ein Plus von 1,3 Prozent auf gut 53,76 Euro zu Buche stand. Einerseits kam bei Analysten und Händlern das Zahlenwerk sehr gut an. Andererseits sorgen sie sich jedoch um die Nachhaltigkeit der starken Geschäftsentwicklung.

Unisono lobten Analysten das überraschend starke dritte Quartal des Zementherstellers. Das operative Ergebnis (Ebitda) in Höhe von 1,328 Milliarden Euro habe seine Schätzung leicht übertroffen und die am Markt noch etwas deutlicher, hob etwa Commerzbank-Experte Norbert Kretlow hervor. Die Treiber hinter der positiven Überraschung seien die Geschäftsentwicklung in West- und Südeuropa und im asiatisch-pazifischen Raum gewesen, konkretisierte er.