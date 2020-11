Exklusiv-Interview mit Esprit CEO Anders Kristiansen / Esprit 2.0 - so will CEO Anders Kristiansen mit höheren Preisen nach dem Schuldenschnitt wieder erstarken

Frankfurt/Main (ots) - Esprit ist eines der ersten großen Modeunternehmen, zuBeginn des Lockdown in Deutschland im März unter den Schutzschirm geflüchtetwar. Nun hat der Konzern, der schon zuvor in einem harten Sanierungsprozesssteckte, nochmal Stellen gestrichen, Läden geschlossen, Kosten gekappt. Weiljetzt mehr als 95% der Gläubiger einem harten Schuldenschnitt zugestimmt haben,kann Esprit die Insolvenz Ende November verlassen und weitermachen. "Mehr als95% der Gläubiger haben dem Insolvenzplan zugestimmt, obwohl sie dadurch Geldverloren haben. Insgesamt ist der Schuldenschnitt signifikant", sagt FinanzchefJohannes Schmidt-Schultes. "Die Alternative wäre gewesen, dass Esprit nichtweiter existiert", so CEO Anders Kristiansen im Interview mit dem FachmediumTextilWirtschaft.Der Vorstand glaubt an ein Esprit 2.0 - kleiner, aber mit besserer Qualität undhöheren Preisen. "Wir werden sukzessiv die Preise zwischen 3% und 6% anheben,weil wir merken, dass wir schon jetzt dort am besten verkaufen, wo die Qualitätstimmt und wir reguläre Preise ansetzen", kündigte Kristiansen an. DerSchuldenschnitt habe bei Esprit zu einer kompletten Entschuldung geführt,während andere sich gerade neu verschulden müssten. "Das sehen wir durchaus alsVorteil", glaubt der CFO.Das vollständige Interview lesen Sie auf www. textilwirtschaft.dePressekontakt:dfv MediengruppeUnternehmenskommunikationTelefon +49 69 7595-2052Telefax +49 69 7595-2055presse@dfv.dehttp://www.dfv.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/55751/4754958OTS: TextilWirtschaft