Berlin (ots) - Es ist ein unwürdiges Schauspiel, das US-Präsident Donald Trump

gerade aufführt, auch wenn es niemanden überraschen kann. Trump folgt exakt dem

Szenario, das er selbst seit Monaten angekündigt hat. Eine Gefahr für die

Demokratie ist es im Prinzip nicht, wenn der Präsident versucht, Auszählungen in

Bundesstaaten zu stoppen, in denen er selbst gerade noch führt, oder die

Legitimität von Stimmzetteln anzuzweifeln, wo er hinten liegt. Das ist

durchsichtig, peinlich und unwürdig, aber nicht gefährlich.



Jedenfalls ist es dann nicht gefährlich, wenn er den normalen Rechtsweg

beschreitet (https://irre.taz.de/exec/mainmenu.pl?sid=2f9a856c02431083176800e25f

44f030&rm=open_article_id&bid=4481176) und unabhängige Gerichte aufgrund der

vorgelegten Argumente und Beweise entscheiden werden. So wie die

Rechtsstreitigkeiten in den vergangenen Wochen verlaufen sind, muss man sich

darum keine Sorgen machen - nicht einmal dann, wenn Trump durch alle Instanzen

gehen sollte. Das ist sein Recht.







sähe, einen Wahlsieger Biden zu akzeptieren, wird er nicht von seiner schon

präventiv aufgestellten Behauptung ablassen, seine Niederlage sei durch

Wahlbetrug zustande gekommen.



Wenn er diesen Groll einfach mit nach Hause nähme und in einem seiner

geschmacklosen Prunkgemächer (https://irre.taz.de/exec/mainmenu.pl?sid=2f9a856c0

2431083176800e25f44f030&rm=open_article_id&bid=4452021) still vor sich hin

zetern und weinen würde, wäre das egal: Die Welt ist voll von verbitterten

Ex-Politiker*innen, die der Meinung sind, dass ihnen Unrecht angetan wurde.



Aber aufsetzend auf eine schon länger existierende radikale Rechte in- und

außerhalb der Republikanischen Partei hat Trump in den vergangenen vier Jahren

eine ihm treu ergebene und in Teilen militante Bewegung geschaffen, die seine

Abneigung gegenüber demokratischen und rechtsstaatlichen Strukturen in offene

Ablehnung und Feindschaft verwandelt hat.



Diese Leute haben vier Jahre lang nicht nur keine Worte der Mäßigung aus dem

Weißen Haus gehört - ganz im Gegenteil. Sie können kaum anders, als ganz im Stil

der QAnon-Verschwörungsideologen daran zu glauben, dass Kräfte der alten Eliten,

des "Establishments" oder des "Deep State" Trump aus dem Weißen Haus getrickst

hätten. Wie es möglich sein soll, mit diesem inzwischen viel zu groß gewordenen

Teil der Gesellschaft, der in der Demokratie kräftig mitwirkt (ohne ihre Regeln

aber mitzutragen), zu einer gesellschaftlich zivilisiert geführten

Auseinandersetzung zu kommen, ist völlig unklar.



Die Worte Joe Bidens vom Mittwoch, es gehe nach der Wahl darum, die Rhetorik

herunterzufahren, sich nicht gegenseitig als Feinde zu betrachten und die

Einheit zu suchen, klingen unrealistisch und hohl wie nie zuvor. Trump mag das

Weiße Haus verlassen müssen - die zerstörerische Kraft des Trumpismus bleibt.



