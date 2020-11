Communiqué de presse

Banque Profil de Gestion SA :

Changement d’actionnaire de référence,

rachat de One Swiss Bank SA

et fusion

Genève, le 5 novembre 2020 – La Banque Profil de Gestion SA (BPDG), son actionnaire actuel de référence (Banca Profilo S.p.A) ainsi que les actionnaires de la société One Swiss Bank SA (OSB) ont signé un Memorandum of Understanding (MoU) contraignant portant essentiellement sur le changement d’actionnaire de référence de BPDG, le rachat par BPDG de OSB puis la fusion simplifiée de BPDG et OSB.