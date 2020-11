Washington (dts Nachrichtenagentur) - Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) belässt den Leitzins unverändert. Er bewege sich weiterhin in einer Spanne zwischen 0,0 und 0,25 Prozent, teilte die Zentralbank am Donnerstagnachmittag (Ortszeit) mit. Dabei werde es voraussichtlich auch eine Weile bleiben, bis "maximale Beschäftigung" erreicht sei und die Inflation mindestens zwei Prozent betrage.





Der Weg der Wirtschaft werde wesentlich vom Verlauf des Coronavirus abhängen. Die anhaltende Krise der öffentlichen Gesundheit werde die Wirtschaftstätigkeit, die Beschäftigung und die Inflation kurzfristig weiter belasten und mittelfristig erhebliche Risiken für die wirtschaftlichen Aussichten mit sich bringen. Darüber hinaus will die Fed in den kommenden Monaten ihren Bestand an Schatzanweisungen und hypothekenbesicherten Wertpapieren von Agenturen zumindest im aktuellen Tempo erhöhen, um ein reibungsloses Funktionieren des Marktes aufrechtzuerhalten, die finanziellen Bedingungen zu fördern und damit den Kreditfluss an private Haushalte und Unternehmen zu unterstützen, hieß es.