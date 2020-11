Tagesrückblick: Weltweite Aktien steigen vor FOMC-Sitzung

++ Europäische Kommission senkte ihre BIP-Prognosen für 2021 ++ Biden führt US-Präsidentschaftswahlen an ++ Sitzung des FOMC ++



Die europäischen Indizes legten in jüngster Zeit weiter zu, unterstützt durch die positiven Quartalsberichte von der Société Générale, UniCredit, ArcelorMittal und ProSiebenSat.1 Media. Auch die Nachrichten über zusätzliche geld- und fiskalpolitische Anreize für die britische Wirtschaft haben die Marktstimmung verbessert. Die Bank of England erhöhte ihr Anleihekaufprogramm um 150 Milliarden Pfund, warnte aber davor, dass Großbritanniens Wirtschaft im Jahr 2020 voraussichtlich um 11% schrumpfen werde, verglichen mit einer im August prognostizierten Schrumpfung um 9,5%. An der Datenfront enttäuschten die deutschen Fabrikaufträge und die Einzelhandelsumsätze in der Eurozone. Auch die Europäische Kommission senkte ihre BIP-Prognosen für 2021, da das Wiederaufleben der Pandemie in den letzten Wochen zu Störungen führt, da die nationalen Behörden neue Maßnahmen im Bereich der öffentlichen Gesundheit einführen, um die Ausbreitung der Pandemie zu begrenzen. Nach den neuen Prognosen würde die Wirtschaft der Eurozone im Jahr 2021 um 4,2 % wachsen, verglichen mit früheren Schätzungen einer Expansion von 6,1%. Währenddessen steigt die Zahl der Infektionen in ganz Europa weiter an. Heute berichteten Deutschland, Polen und die Tschechische Republik allesamt über täglich rekordverdächtige Fälle, und Griechenland ist das letzte Land, das einen dreiwöchigen nationalen Lockdown verhängt hat. Während der heutigen Sitzung stieg der DE30 um 1,9%, der CAC 40 um 1,24% und der FTSE 100 um 0,39%.

Die US-Indizes werden höher gehandelt, da die Investoren den Ausgang der Präsidentschaftswahlen abwarten, während Arizona, Georgia, Nevada, Pennsylvania und North Carolina noch Stimmen zählen. Biden führt weiterhin mit 264 Stimmen, während Trump 214 Stimmen auf sich vereinte und sein Kampagnenteam bereits Klagen eingereicht und eine Neuauszählung verlangt hat. Auch die Möglichkeit, dass die Republikaner die Kontrolle über den Senat behalten, milderte die Sorgen vor größeren politischen Veränderungen unter Joe Biden. Unterdessen meldeten die USA gestern eine Rekordzahl von 102.831 neuen COVID-19-Fällen. Colorado, Indiana, Maine, Minnesota und Nebraska verzeichneten am Mittwoch einen Tagesrekord, und sechsunddreißig Bundesstaaten haben in der vergangenen Woche mehr Fälle verzeichnet als in jedem anderen Sieben-Tage-Zeitraum. Nach dem Sieben-Tage-Durchschnitt erreichte die Zahl der derzeitigen Krankenhauseinweisungen in Missouri, Alaska, Ohio, Iowa, Indiana, Minnesota, Nebraska, North Dakota und New Mexico neue Rekordhöhen. An der Berichtsfront berichteten sowohl Qualcomm als auch General Motors über besser als erwartete Quartalsergebnisse. In der Zwischenzeit werden die Händler die geldpolitische Entscheidung der Fed im späteren Tagesverlauf im Auge behalten, da die Zentralbank wahrscheinlich ihr Versprechen wiederholen wird, alles zu tun, was sie kann, um der Wirtschaft zu helfen.

Die US-Rohöl-Futures werden 0,8% tiefer gehandelt, während der internationale Benchmark-Kontrakt Brent um 0,58 % fiel. Andernorts stiegen die Gold-Futures um 2,30% auf 1.947 Dollar pro Unze, während Silber im Zuge der weiteren Abschwächung des US-Dollars um über 5,0% zulegte.

AUDUSD prallte von der zuvor gebrochenen Abwärtstrendlinie ab, die zusätzlich durch die 50-Tage-Linie (grüne Linie) verstärkt wird, und testet derzeit den lokalen Widerstand bei 0,7253. Sollte es den Käufern gelingen, das Momentum aufrechtzuerhalten, könnte die Aufwärtsbewegung in Richtung der Widerstandsmarke von 0,7412 ausgedehnt werden. Sollte es jedoch zu einer Änderung der Marktstimmung kommen, läge die nächste Unterstützung bei 0,7133. Quelle: xStation 5



