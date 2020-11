ERYTECH gibt Auswahl eines Abstracts mit Ergebnissen zur Phase-II-Studie von Eryaspase bei akuter lymphoblastischer Leukämie für eine mündliche Präsentation auf der diesjährigen Jahrestagung der American Society of Hematology bekannt

Mündlicher Vortrag zur Erörterung der Ergebnisse der von der Nordic Society of Paediatric Haematology and Oncology (NOPHO) gesponserten Phase-II-Studie, die das Potenzial von Eryaspase als Behandlungsoption für ALL-Patienten bestätigen

Ein zweiter Abstract der neuen Analyse, der die Populationspharmakokinetik von Eryaspase bei Patienten mit ALL oder Adenokarzinom des Pankreas unterstützt, wird ebenfalls vorgestellt

LYON, Frankreich und CAMBRIDGE, Massachusetts, Nov. 05, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- ERYTECH Pharma (Nasdaq und Euronext: ERYP), ein biopharmazeutisches Unternehmen im Bereich der klinischen Forschung, das innovative Therapien entwickelt, bei denen Arzneimittelwirkstoffe in roten Blutkörperchen eingekapselt werden, hat heute bekannt gegeben, dass ein Abstract mit Ergebnissen aus der von der NOPHO gesponserten Phase-II-Studie von Eryaspase bei Patienten mit akuter lymphoblastischer Leukämie (ALL) für eine mündliche Präsentation auf der bevorstehenden 62. Jahrestagung der American Society of Hematology (ASH) ausgewählt wurde. Die Jahrestagung findet vom 5. bis 8. Dezember virtuell statt. Ein zweiter Abstract, der die Populationspharmakokinetik von Eryaspase bei Patienten mit ALL oder Adenokarzinom des Pankreas aufzeigt, wurde als Posterpräsentation bei der Tagung angenommen.

Abstract Nr. 467 : NOR-GRASPALL 2016 (NCT03267030): Asparaginase encapsulated in Erythrocytes (eryaspase) – a promising alternative to PEG-asparaginase in case of hypersensitivity (In Erythrozyten eingekapselte Asparaginase (Eryaspase) – eine vielversprechende Alternative zur PEG-Asparaginase bei Überempfindlichkeit)

Die NOR-GRASPALL-2016-Studie untersuchte die Sicherheit und das pharmakologische Profil von Eryaspase bei ALL-Patienten, die eine Überempfindlichkeit gegenüber pegylierter Asparaginase entwickelten. Die Studie wurde an 21 Prüfzentren in den skandinavischen und baltischen Ländern Europas durchgeführt. Es wurden 55 Patienten in die Studie aufgenommen. Die Studienergebnisse werden im Rahmen eines mündlichen Vortrags von Dr. Line Stensig Lynggaard, Vertreterin der NOPHO, am 6. Dezember 2020 um 14.45 Uhr PST/17.45 Uhr EST/23.45 Uhr MEZ bei der ASH vorgestellt. Die Endergebnisse dieser Studie werden auf der Jahrestagung präsentiert.