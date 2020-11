Deenova schafft ersten Geschäftsabschluss Apothekenautomatisierung außerhalb Europas – Zugang zum Nahen Osten

Deenova teilte heute mit, dass das Unternehmen erstmals einen Geschäftsabschluss außerhalb Europas getätigt hat. Der bedeutende Abschluss erfolgte im Rahmen eines exklusiven Distributionsvertrags mit PharmaTech Medical Equipment, einem führenden Anbieter von Apothekenautomatisierung in den Mitgliedsstaaten des Golfkooperationsrats (GCC-Länder).

Nabeel Al Aswad, General Manager von PharmaTech kommentierte: „In den Jahren seit der Gründung von PharmaTech war es unser Ziel, Patienten und medizinischem Fachpersonal die richtigen Hilfsmittel an die Hand zu geben, um Patientensicherheit, Zweckmäßgkeit und Effizienz zu verbessern. Durch die Aufnahme von Deenova -Lösungen in unser Portfolio erhalten Apotheken und Krankenhäuser im Nahen Osten Zugang zu einer weltweit führenden Apothekentechnologie, einschließlich des vielseitigsten vollautomatischen Verpackungsroboters, der All-in-One-Station und modernster RFID-Lösungen, um die Patientensicherheit und Effizienz weiter zu erhöhen. Besonders beeindruckend für mich mit meiner 25-jährigen Erfahrung als Kliniker in Krankenhäusern in den GCC-Ländern und als Angestellter multinationaler amerikanischer Unternehmen ist der Deenova -Servicemodell-Ansatz bei Verträgen, weil ich aus erster Hand weiß, dass der Kauf von automatisierten Ausgabeschränken für die Apothekenautomatisierung wie etwa von Baxter, Becton Dickinson-Carefusion-Rowa, Omnicell-Health Robotics und anderen bekannten amerikanischen, europäischen und asiatischen Marken eine große Herausforderung für die Entscheidungsträger in privaten und öffentlichen Krankenhäusern darstellt.“