Therma Bright gründet neues Unternehmen namens Torion Biosciences zur Entwicklung seines COVID-19 Antigen-Schnelltests, CoviSafe(TM)

Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Donnerstag, 5. November 2020) - Therma Bright Inc. (TSXV: THRM) ("Therma Bright" oder das "Unternehmen"), ein fortschrittliches Medizintechnikunternehmen, gibt die Gründung eines neuen Unternehmens mit dem Namen Torion Biosciences Inc. ("Torion") bekannt, das der Entwicklung, Lizenzierung und Vermarktung eines Antigen-Schnelltests zum Screening symptomatischer sowie asymptomatischer COVID-19-Infizierter bzw. -Verdachtspersonen dienen soll. Therma Bright wird 50 % von Torion kontrollieren, während die restlichen 50 % von anderen kontrolliert werden, darunter eine Reihe erfahrener Biotech-Führungskräfte als Hauptaktionäre von Torion.

Therma Bright hat seine Vereinbarung zur gemeinsamen Entwicklung mit Orpheus Medica gekündigt. Torion wird sich je nach Bedarf Orpheus-Mitarbeiter in Schlüsselpositionen konsultieren. Torion befindet sich derzeit in der späten Verhandlungsphase für den Erwerb einer Reihe von biologischen Kandidaten als Primärreagenzien für CoviSafe. Diese Moleküle haben in ersten Machbarkeitsstudien ausgezeichnete Sensitivität und Spezifität gezeigt. CoviSafe wird in die Validierung von Patientenproben übergehen, gefolgt von prospektiven klinischen Studien mit den neu erworbenen biologischen Molekülen. Die Produktentwicklung von CoviSafe wird, wie am 21. Oktober 2020 angekündigt, von nanoComposix durchgeführt.

Wie am 15. September 2020 berichtet, wird die Erstanwendung des CoviSafe-Tests an symptomatischen Patienten durch Gesundheitsfachkräfte durchgeführt werden. Dafür wird Therma Bright eine beschleunigte bzw. Eilzulassung durch die FDA und Health Canada sowie das CE-Zeichen beantragen. In einigen Wochen wird Therma Bright die Leistungsfähigkeit von CoviSafe testen, indem es die Technologie durch Pilotversuche an symptomatischen Patienten validiert. Sobald CoviSafe validiert und die behördlichen Zulassungen gesichert sind, wird er als Screening-Test für die Heimanwendung eingeführt, um große Populationen gesunder, asymptomatischer Personen zu verfolgen. Ziel ist es, unsere Lösung für routinemäßige und großflächige Tests zu Hause, an Schulen, am Arbeitsplatz oder bei Sportveranstaltungen bereitzustellen.