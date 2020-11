Sierra Metals meldet Einreichung eines technischen Berichts gemäß National Instrument 43-101 (NI 43-101) zur vorläufigen Wirtschaftlichkeitsbewertung in Bezug auf doppelte Fördermenge der Mine Bolivar in Mexiko auf 10.000 Tonnen pro Tag

Sierra Metals Inc. (TSX: SMT) (BVL: SMT) (NYSE AMERICAN: SMTS) („Sierra Metals“ oder „das Unternehmen“) hat einen technischen Bericht gemäß National Instrument 43-101 („NI 43-101“) zur Mine Bolivar (der „Bericht“) eingereicht. Der Bericht unterstützt die Offenlegung in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 20. Oktober 2020 mit dem Titel „Sierra Metals verkündet positive Ergebnisse der vorläufigen Wirtschaftlichkeitsbewertung für die Verdoppelung der Produktion in der Mine Bolivar in Mexiko auf 10.000 Tonnen pro Tag“.

Dieser PEA-Bericht (PEA: Preliminary Economic Assessment, vorläufige Wirtschaftlichkeitsbewertung) wurde als technischer Bericht gemäß National Instrument 43-101 für Sierra Metals Inc. („Sierra Metals“) von der kanadischen SRK Consulting Inc. („SRK“) erstellt. Es bestehen keine materiellen Unterschiede zwischen den im Bericht enthaltenen PEA-Ergebnissen und den in der Pressemitteilung vom 20. Oktober 2020 offengelegten.