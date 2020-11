Prosigna-Brustkrebstest jetzt in Deutschland für die Kostenübernahme zugelassen

Der Prosigna-Test ist ein Brustkrebstest der zweiten Generation, d. h. er nutzt eine fortschrittliche Genomtechnologie in Kombination mit klinischen und pathologischen Merkmalen, um die nächsten Schritte für Patientinnen mit Brustkrebs im Frühstadium aufzuzeigen. Der Test analysiert die Aktivität von 50 Genen, bekannt als die PAM50-Gensignatur, zusammen mit der Tumorgröße, der Mitwirkung von Lymphknoten und einem Wert für die Tumorproliferation, um Brustkrebspatientinnen im Frühstadium und ihren Ärzten einen prognostischen Wert zu liefern, der die Wahrscheinlichkeit eines Wiederauftretens des Krebses in den nächsten 10 Jahren angibt.

Veracyte, Inc. (Nasdaq: VCYT), ein wegweisendes Unternehmen im Bereich der Genomdiagnostik, gab bekannt, dass der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) den Prosigna-Brustkrebs-Gensignaturtest zugelassen hat. Die Entscheidung des G-BA, die Kosten für den Prosigna-Test zu erstatten, wird allen Brustkrebspatientinnen in Deutschland mit HR+/HER2-Brustkrebs im Frühstadium den Zugang zu dem Test ermöglichen.

„Wir freuen uns über die Entscheidung des G-BA, die es mehr Brustkrebspatientinnen und ihren Ärzten in Deutschland ermöglicht, von den genomischen Erkenntnissen unseres Prosigna-Tests zu profitieren“, sagte Bonnie Anderson, Vorstandsvorsitzende und Chief Executive Officer von Veracyte. „Da der Prosigna-Test von lokalen Labors durchgeführt wird, wird diese Entscheidung deutsche Labors in die Lage versetzen, medizinische Präzisionslösungen direkt an ihre Ärzte-Kunden zu liefern.“

Der Prosigna-Test wird in Leitlinien der Deutschen Arbeitsgemeinschaft Gynäkologische Onkologie (AGO) sowie der Europäischen Gesellschaft für Medizinische Onkologie (ESMO), der American Society of Clinical Oncology (ASCO) und des National Institute for Health and Care Excellence (NICE) in Großbritannien empfohlen.

Jedes Jahr erkranken in Deutschland etwa 70.000 Frauen an einem Frühstadium von Brustkrebs. In vielen Fällen ist eine klare Therapieempfehlung für oder gegen eine adjuvante Chemotherapie allein aufgrund der klinisch-pathologischen Kriterien eine Herausforderung. Der Gemeinsame Bundesausschuss befürwortet die Verwendung von Biomarkern, zu denen jetzt auch Prosigna gehört, um Behandlungsentscheidungen auf der Grundlage des individuellen Krebsrezidivrisikos der Patientin zu treffen.