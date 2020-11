Martela Corporation’s Interim Report 1 January – 30 September 2020 Nachrichtenquelle: globenewswire | 06.11.2020, 06:30 | 39 | 0 | 0 06.11.2020, 06:30 | The January–September 2020 revenue decreased and operating result improved compared to previous year. July–September 2020 Revenue was EUR 24.2 million (25.9), representing a change of -6.9 %

Operating result was EUR 1.0 million (1.0)

Operating profit per revenue was 4.3 % (4.0 %)

The result for the period was EUR 0.7 million (0.9)

Earnings per share amounted to EUR 0.16 (0.22) January–September 2020 Revenue was EUR 66.5 million (76.3), representing a change of 13.0 %

Operating result was EUR -1.8 million (-2.6)

Operating profit per revenue was -2.7 % (-3.4 %)

The result for the period improved and was EUR -2.7 million (-3.0)

Key figures, EUR million 2020 2019 Change 2020 2019 Change 2019 7-9 7-9 % 1-9 1-9 % 1-12 Revenue 24.2 25.9 -6.9 % 66.5 76.3 -13.0 % 106.2 Operating result 1.0 1.0 -0.2 % -1.8 -2.6 -2.0 Operating result % 4.3 % 4.0 % -2.7 % -3.4 % -1.9 % Result before taxes 0.7 0.9 -17.2 % -2.7 -3.1 -2.7 Result for the period 0.7 0.9 -26.1 % -2.7 -3.0 -2.5 Earnings/share,eur 0.16 0.22 -25.5 % -0.65 -0.73 -0.61 Return on investment % 14.3 13.7 4.6 % -11.6 -11.2 -6.4 Return on equity % 18.8 21.6 -12.9 % -37.5 -23.5 -14.7 Equity ratio % 26.3 30.3 -13.0 % 30.6 Gearing % 30.0 54.6 -45.0 % 31.5 Artti Aurasmaa, CEO:







