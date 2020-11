Basilea gibt Zulassung von Antibiotikum Zevtera in China zur Behandlung von ambulant und im Spital erworbener Lungenentzündung bekannt

Basilea Pharmaceutica AG (SIX: BSLN) gab heute bekannt, dass ihr Lizenzpartner Shenzhen China Resources Gosun Pharmaceuticals Co. Ltd. (CR Gosun) von der National Medical Product Administration (NMPA) in China die Zulassung (Drug Approval License) für Basileas Antibiotikum Zevtera (Ceftobiprol) erhalten hat. Damit ist Zevtera in China für die Behandlung von erwachsenen Patienten mit ambulant erworbener Lungenentzündung (engl. CAP) zugelassen, sowie für die Behandlung von erwachsenen Patienten mit im Spital erworbener Lungenentzündung (engl. HAP), mit Ausnahme der beatmungsassoziierten Pneumonie (engl. VAP). Die Erteilung der Drug Approval License löst eine Meilensteinzahlung von CR Gosun an Basilea in Höhe von CHF 3 Mio. aus.

David Veitch, Basileas CEO, sagte: „Die Zulassung von Zevtera in China ist ein wichtiger Meilenstein für das Medikament. Gemäss unserer Einschätzung ist China aus kommerzieller Sicht weltweit der zweitwichtigste Markt. Wir werden uns nun darauf konzentrieren, unseren Partner CR Gosun dabei zu unterstützen, Patienten mit bakteriellen Lungenentzündungen Zevtera in China zugänglich zu machen.“

Zevtera ist derzeit in wichtigen europäischen Ländern sowie einer Reihe von Ländern in Lateinamerika, der Region Naher Osten und Nordafrika (MENA) sowie Kanada zur Behandlung von erwachsenen Patienten mit CAP oder HAP, mit Ausnahme von VAP zugelassen und ist dort auch auf dem Markt.1 In den Vereinigten Staaten ist Ceftobiprol nicht zugelassen. Basilea führt derzeit ein Phase-3-Programm durch, mit dem Ziel, eine Marktzulassung in den USA zu erhalten. In dessen Rahmen wurde bereits eine Studie, in akuten bakteriellen Haut- und Weichteilinfektionen (engl. ABSSSI), erfolgreich abgeschlossen. Mit dem Abschluss der Patientenrekrutierung in einer zweiten Studie, in Staphylococcus-aureus-Bakteriämie (Blutbahninfektionen), wird in der zweiten Jahreshälfte von 2021 gerechnet.2

Im September 2017 schlossen Basilea und CR Gosun eine Partnerschaftsvereinbarung ab. Dabei erhielt CR Gosun eine exklusive Lizenz für die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Ceftobiprol für das chinesische Festland, Hong Kong und Macao. Zunächst wird Basilea CR Gosun mit dem Produkt zu einem Transferpreis beliefern. Sobald CR Gosun Ceftobiprol selber herstellt, erhält Basilea gestaffelte umsatzabhängige Lizenzzahlungen (Royalties) im zweistelligen Prozentbereich. Ausserdem hat Basilea Anspruch auf vorab definierte Meilensteinzahlungen bei Erreichen bestimmter Umsätze.