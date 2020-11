DGAP-News: va-Q-tec AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen

va-Q-tec in den ersten drei Quartalen 2020 weiter auf Wachstumskurs



06.11.2020 / 07:30

va-Q-tec in den ersten drei Quartalen 2020 weiter auf Wachstumskurs Deutliches Umsatzwachstum von +13% in 9M 2020 auf 53,2 Mio. EUR

Geschäftsbereich Systeme (Verkauf von Thermoboxen) wächst um +51%, das Servicegeschäft (Vermietung thermischer Verpackungen) um +16%

EBITDA, bereinigt um Währungseffekte, wächst deutlich um +44% auf 9,6 Mio. EUR (Vj.: 6,7 Mio. EUR); EBITDA-Marge verbessert sich auf 18% vom Umsatz (Vj.: 14%)

Umsatzanteil der Healthcare-Branche in 9M 2020 bei 75% (Vj.: 68%)

Würzburg, 06. November 2020. Die va-Q-tec AG (ISIN DE0006636681 / WKN 663668), Pionier hocheffizienter Produkte und Lösungen im Bereich der thermischen Isolation (Super-Wärmedämmung) und der temperaturgeführten Lieferketten (TempChain-Logistik), befindet sich auch nach den ersten neun Monate 2020 unverändert auf klarem Wachstumskurs. Maßgeblicher Wachstumstreiber waren die gestiegenen Umsätze mit Kunden aus dem Healthcare-Bereich, deren Umsatzanteil auf 75% stieg (Vorjahr: 68%). Hierbei profitierte va-Q-tec unter anderem von der hohen Nachfrage nach Transportlösungen für den weltweiten Versand mehrerer hundert Millionen CoVid-19-Testkits seit April. Zukünftig bevorstehende Transporte von CoVid-19-Impfstoffen bieten va-Q-tec zudem eine zusätzliche Wachstumsperspektive. Der Umsatz in den ersten drei Quartalen 2020 stieg insgesamt um 13% auf 53,2 Mio. EUR (Vorjahr: 47,3 Mio. EUR). Einen deutlichen Umsatzzuwachs verzeichnete va-Q-tec dabei im Systemgeschäft (Verkauf thermischer Verpackungen) mit einem Plus von 51% auf 14,4 Mio. EUR (Vj.: 9,6 Mio. EUR). Auch das Servicegeschäft (Vermietung thermischer Verpackungen) entwickelte sich sehr positiv; der Umsatz erhöhte sich um 16% auf 24,8 Mio. EUR. Damit konnten CoVid-19-bedingte Umsatzrückgänge im Produktgeschäft (Verkauf von Vakuumisolationspaneelen) überkompensiert werden. Der Umsatz in diesem Bereich nahm um 16% auf 12,9 Mio. EUR (Vj.: 15,4 Mio. EUR) ab, zeigte aber in Q3 eine aufsteigende Tendenz.