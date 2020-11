Morgenticker (06.11.2020)

- Die US-Indizes legten den vierten Tag in Folge zu. Der S&P 500 und der Dow Jones stiegen jeweils um 1,95%, während die Nasdaq 2,59% an Wert gewann.



- Auch in Asien ist die Stimmung gut. Der S&P/ASX 200 legt um 0,8% zu, während der Kospi um 0,1% höher gehandelt wird. Der Nikkei schloss 0,91% höher. Die Indizes aus China hinken hinterher.



- Die DE30-Futures deuten auf eine tiefere Eröffnung der europäischen Sitzung hin.



- Wir wissen immer noch nicht, wer der nächste US-Präsident sein wird. Die Auszählung der Stimmen bleibt unverändert bei 264 zu 214 zugunsten von Biden.



- In Nevada, Georgia, North Carolina und Pennsylvania wurde der Sieger noch nicht ermittelt. Einige Medien riefen Arizona für Biden aus, während andere sagen, der Wettbewerb sei noch offen.



- Biden hat gegen Trump in Georgia und Pennsylvania wieder viel Boden gutgemacht.



- Trumps Kampagnenteam startete eine Flut von Klagen, aber es wird gesagt, dass die meisten von ihnen wenig bis gar keine Grundlage haben.



- Das FOMC ließ bei der gestrigen Sitzung die Zinsen und den Umfang des QE-Programms unverändert.



- Die New York Post berichtet, dass Wladimir Putin plant, 2021 aus gesundheitlichen Gründen von seinem Amt zurückzutreten.



- Der Ölpreis zieht sich inmitten der neuen Runde von Lockdowns in Europa zurück.



- Die Vereinigten Staaten meldeten gestern einen Rekord von 118 Tausend neuen Coronavirus-Fällen.



- Bitcoin notiert auf dem höchsten Niveau seit der Wende von 2017 und 2018.



- Die Ausgaben der japanischen Haushalte sanken im September um 10,2% im Jahresvergleich (Erwartung: -10,7%).



- Der AUD und der NZD sind die sich am stärksten bewegenden Hauptwährungen, während der CAD und das GBP am stärksten zurückbleiben.

Wir kennen den Sieger der US-Präsidentschaftswahlen noch immer nicht, aber heute könnte es eine Ankündigung geben. Quelle: NPR



