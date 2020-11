Einst war die deutsche Solarindustrie Weltspitze. Dann brach sie zusammen. Nun steht die Branche vor einem Comeback - nicht zuletzt durch Anbieter, die Solarmodule günstig vermieten und Solarstrom so wieder salonfähig machen. Einer der Vorreiter auf diesem Gebiet ist das Berliner Unternehmen Enpal. Während viele Unternehmen kriseln, konnte Enpal während der Pandemie seine Umsätze sogar verdoppeln - das zieht nun neue Investoren an.

- Enpal sammelt weitere Millionen Euro ein. Nach Alexander Samwer und Lukasz Gadowski reihen sich nun die Zalando-Gründer Robert Gentz, David Schneider und Rubin Ritter als prominente Kapitalgeber ein. - Enpal bietet günstigen Solarstrom mit Solaranlagen im Abo. Erst 2017 gegründet, ist Enpal inzwischen mit mehr als 5.000 Mietkunden der größte Anbieter in Deutschland. Auch während der Krise konnte sich das Unternehmen mehr als verdoppeln und beschäftigt inzwischen über 400 Angestellte.

Enpal sammelt mehrere Millionen von den Zalando-Gründern Robert Gentz, David Schneider und Rubin Ritter ein. Bekannte Namen wie Picus-Capital-Gründer Alexander Samwer und Delivery-Hero-Gründer Lukasz Gadowski sind bereits seit 2019 als Investoren an Bord. Das frische Investment soll nun dabei helfen, die neuen Geschäftsfelder voranzutreiben.



"Wer an grünen Strom denkt, soll zuerst Enpal im Sinn haben", sagt Gründer und Geschäftsführer Mario Kohle. Einen Standort in China hat Enpal dieses Jahr bereits eröffnet, auch Batteriespeicher will Enpal bald anbieten - und Kunden den Strom liefern, den sie noch vom Netz beziehen.



Robert Gentz, Mitgründer und Co-CEO von Zalando, sieht in dem Enpal-Konzept viel Potential: "Der Trend zu Erneuerbaren ist sehr klar. Die Reise von Enpal hat also gerade erst begonnen und wir freuen uns, das Team von Enpal auf diesem aufregenden Weg zu begleiten."



Abo-Modell für Solarlösungen



Laut diesjährigen Report (https://www.iea.org/topics/world-energy-outlook) der Internationalen Energieagentur (IEA) ist Photovoltaik (PV) für die eigene Stromerzeugung meist die günstigste Energie. In Deutschland kostet Strom aus Solarmodulen vom Dach im Vergleich zu Strom vom Netz weniger als ein Drittel. Enpal möchte, dass seine Kunden davon profitieren und bietet dafür Solaranlagen im Abonnement (https://www.enpal.de/solaranlage-mieten) . Die Zielgruppe sind Eigenheimbesitzer. Die passende Anlage wird komplett online und per KI-Software geplant, was im Vergleich zu herkömmlichen Lösungen viel Zeit bei der Planung spart. Zudem erhalten Enpal-Kunden die Anlage für 0 Euro Anschaffungskosten. Montage, Wartung, Reparatur und Versicherung sind ebenfalls inklusive und kostenlos.