Schweizer Electronic AG:



- Geschäftssituation wieder stabilisiert



- Kostensenkungsprogramm erfolgreich umgesetzt



- Ausblick für das Geschäftsjahr 2020 bestätigt



Schramberg, 06. November 2020 - Die Geschäftsentwicklung der SCHWEIZER Gruppe hat sich im dritten Quartal wieder stabilisiert. Die positiven Umsatzimpulse für diesen Zeitraum kamen überwiegend aus dem Automobilsektor. Nach einem starken Umsatzeinbruch im zweiten Quartal stiegen die Umsätze mit SCHWEIZERs größter Kundengruppe im dritten Quartal wieder deutlich an.

Mit einem Umsatz von 23,6 Mio. Euro (2019: 34,1 Mio. Euro) im dritten Quartal stieg der Umsatz gegenüber dem Pandemie-bedingten schwachen zweiten Quartal um +31,7 Prozent. Somit belief sich der Gesamtumsatz für die ersten drei Quartale 2020 auf 69,0 Mio. Euro, was einem Rückgang von -26,8 Prozent zum Vorjahr entspricht. Das Mitte des Jahres erfolgreich in Produktion gegangene neue Werk in Jintan / China erwirtschaftete in den ersten 9 Monaten einen Umsatz von 4,1 Mio. Euro.



Die Auftragseingänge im dritten Quartal betrugen 23,4 Mio. Euro, während im zweiten Quartal die Lieferpläne überwiegend reduziert wurden. Der Auftragseingang in den ersten drei Quartalen summierte sich somit auf 38,7 Mio. Euro, was einem Rückgang von -36,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht. Die Auftragsbestände beliefen sich am Ende des dritten Quartals auf 101,7 Mio. Euro (31.12.2019: 126,7 Mio. Euro).

Sondereffekte und geringe Auslastung belasteten Profitabilität

Zur Absenkung der Gewinnschwelle des Werkes in Schramberg wurde im zweiten und dritten Quartal 2020 Kurzarbeit sowohl für die Produktion als auch für die Verwaltung durchgeführt. Um dem Einfluss aus rückläufigem Geschäftsvolumen und sinkendem Margenertrag entgegenzuwirken, wurden bereits im letzten Geschäftsjahr zahlreiche Einsparmaßnahmen in den Personal- und Sachkosten umgesetzt und im Berichtszeitraum fortgeführt. Gegenüber dem Stichtag September 2019 reduzierte sich die Anzahl der Beschäftigten in Schramberg Ende des dritten Quartals 2020 um rund 10 Prozent.