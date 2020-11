BERENBERG stuft INTESA SANPAOLO S.P.A. auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Intesa Sanpaolo von "Sell" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 1,50 auf 1,55 Euro angehoben. Die italienische Bank gehe mit vielen Möglichkeiten in das Jahr 2021, schrieb Analyst Eoin Mullany in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auf der Kapitalseite sei ein Puffer aufgebaut worden und mit Ubi Banca könnten mehr Synergien gehoben werden. Das Abwärtspotenzial bei der Aktie sei nun begrenzt./tih/laVeröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2020 / 17:11 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. Intesa Sanpaolo Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de