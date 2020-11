Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

AMS in den roten Zahlen - auch wegen Osram Der österreichische Sensorspezialist und Osram -Mehrheitseigner AMS ist in die roten Zahlen gerutscht. Im dritten Quartal machte das Unternehmen einen Verlust von 125 Millionen Euro in den fortgeführten Geschäftsbereichen, wie es am Freitag …