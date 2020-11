Anleger-Tipp: Wir haben das Unternehmen und dessen Zukunftsaussichten genau analysiert und die Ergebnisse in einem brandneuen Sonderreport zusammengefasst, den Sie hier abrufen können.

Die Bekanntgabe der Geschäftszahlen für das dritte Quartal 2020 geriet für Nel ASA zu einem regelrechten Fiasko. Der massive gesunkene Börsenwert der Beteiligung an Nikola Motors belastet die Ergebnisse so stark, dass der Verlust quasi explodiert ist. Die Börse hatte das jedoch schon eingepreist, sodass die Nel ASA-Aktie nahezu ungeschoren davonkam.

Die Umsätze von Nel ASA lagen im dritten Quartal 2020 trotz Corona in etwa auf dem Vorjahresniveau. Insgesamt erzielten die Norweger Umsätze in Höhe von 148,9 Millionen norwegischen Kronen (Vorjahr: 147,7 Millionen). Das EBITDA lag bei 42,1 Millionen NOK, wobei der Verlust vor Steuern durch die Nikola Belastung sogar bei 628,6 Millionen NOK lag.

Entscheidender ist allerdings die Perspektive von Nel ASA. So verfügt das Unternehmen über etwa 2,5 Milliarden NOK an Barmitteln und zudem über einen Auftragsbestand von rund 940 Millionen NOK. Damit sollten die Verluste aus dem dritten Quartal also spielend abgefangen werden.

