FRANKFURT (dpa-AFX) - Die fulminante Erholung am deutschen Aktienmarkt scheint vor dem Wochenende etwas Schwung zu verlieren. Der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex signalisierte knapp eine Stunde vor dem Xetra-Start einen Abschlag von 0,56 Prozent auf 12 498 Punkte. Der EuroStoxx 50 als Leitbarometer der Eurozone wird 0,44 Prozent schwächer erwartet.

In der laufenden Woche hatte der Dax bislang um mehr als 1000 Punkte oder fast neun Prozent zugelegt - und damit die überaus schwache Vorwoche nahezu vergessen gemacht. Die Aussicht auf einen Wahlsieg des demokratischen Präsidentschaftskandidaten Joe Biden hatte die Investoren in Kauflaune versetzt. Zwar steht das Ergebnis der US-Wahl immer noch nicht fest, aber Biden liegt mit der Auszählung in den letzten verbliebenen Bundesstaaten auf Kurs zum Sieg.