BELLEVUE/BONN (dpa-AFX) - Die US-Tochter des Bonner Telekom-Konzerns T-Mobile-US trotzt nach der Übernahme des kleineren Rivalen Sprint weiter der Corona-Krise. Nach dem dritten Quartal hob T-Mobile-US-Chef Mike Sievert die Ziele für den operativen Gewinn und den Kundenzuwachs an, was die Deutsche Telekom in der Vergangenheit des öfteren schon zum Nachziehen bewogen hat. T-Mobile schlug die Erwartungen des Finanzmarkts deutlich, mit dem nachbörslichen Kursplus der Aktie an der Wall Street konnte am Freitag auch die T-Aktie des Mutterkonzerns vorbörslich zulegen.

Das Telekom-Papier stieg am Morgen auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss um knapp zwei Prozent auf 14,17 Euro. Die Erholung der vergangenen Tage scheint sich also fortzusetzen. In den vergangenen Wochen hatte das Papier noch geschwächelt und war bis auf das Niveau von Ende April bei 12,59 Euro abgerutscht. Vor dem Corona-Crash im Februar kostete sie noch fast 17 Euro. Für Investoren von T-Mobile US - eben auch für die Telekom selbst - war der Kursverlauf in diesem Jahr deutlich vorteilhafter: T-Mobile US legten seit Jahresbeginn fast um die Hälfte zu.