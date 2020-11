Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Insulin-Hersteller Novo Nordisk will US-Partner Emisphere schlucken Der dänische Insulin-Hersteller Novo Nordisk will seinen US-Partner Emisphere Technologies in einer milliardenschweren Transaktion übernehmen. Der Deal beläuft sich insgesamt auf 1,8 Milliarden US-Dollar (1,5 Mrd Euro), wie Novo Nordisk am Freitag …