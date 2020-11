LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für ProSiebenSat.1 nach Zahlen von 12,00 auf 12,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Das dritte Quartal des Fernsehkonzerns sei besser als erwartet ausgefallen, die Trends im Werbegeschäft hellten sich auf und der Ausblick auf das Schlussquartal erscheine konservativ, schrieb Analyst Julien Roch in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er hob seine Ergebnisschätzungen (EPS) an. Allerdings halte ihn die Unsicherheit über das Ausmaß der Erholung des Fernsehgeschäfts von einer positiveren Einschätzung der Aktie ab. Er bevorzuge zyklischere europäische Branchentitel. TF1 und Mediaset Espana seien zudem günstiger bewertet./gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2020 / 18:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2020 / 05:00 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------