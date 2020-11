Marktkommentar: Drohen an der Wall Street erste Gewinnmitnahmen?

Die Wall Street stieg am Donnerstag für einen vierten Tag in Folge, da Bidens Chancen auf einen Wahlsieg gut stehen und die Anleger darauf setzten, dass die Republikaner die Macht im Senat behalten würden.

Eine Senatsmehrheit der Republikaner könnte politische Veränderungen erschweren, die die Unternehmensgewinne schmälern. Biden fehlen nur noch wenige Wahlmännerstimmen, sodass bald klar sein dürfte, wer die nächsten vier Jahre im Weißen Haus regiert. Der amtierende Präsident Donald Trump stellte jedoch die Glaubwürdigkeit der Wahl in Frage, wobei gesagt wird, dass die meisten Klagen wenig bis gar keine Grundlage haben. Die Fed ließ die Geldpolitik bei ihrer gestrigen Sitzung unverändert. Der Future für den S&P 500 stoppte am Freitag seine Rallye und begann unterhalb der Hochs vom Oktober zu schwächeln.

EURUSD konnte sich in dieser Woche in rasantem Tempo erholen, wobei die Hälfte der Anstiege auf den gestrigen Handelstag zurückzuführen ist. Gestern Abend hat das Paar bei 1,1860 kurzzeitig den höchsten Stand seit dem 23. September erreicht und wird seitdem seitwärts gehandelt. Im 30-Minuten-Chart bewegt sich der Kurs auf die Spitze eines symmetrischen Dreiecksmusters zu, sodass die nächste größere Bewegung bevorstehen könnte. Ein weiterer Anstieg bleibt das Basisszenario, doch das Paar ist seit dem Tief vom Mittwoch mehr als 200 Pips gestiegen, sodass auch eine korrektive Bewegung möglich wäre.

Der DE30 konnte sich in dieser Woche V-förmig von den Verlusten der letzten Woche erholen. Am Freitag gerät die Rallye am 100er-EMA (D1-Chart), der mit dem Fibonacci-Retracement von 61,8% des am 13. Oktober eingeleiteten Einbruchs übereinstimmt, ins Stocken. Der gleitende Durchschnitt muss durchbrochen werden, um die Umkehr der letzten Tage zu bestätigen. Einige Käufer könnten sich nach dem Anstieg von deutlich mehr als 10% zu Gewinnmitnahmen entschließen und versuchen, sich dem Trend zu einem späteren Zeitpunkt erneut anzuschließen. Wichtig ist, dass die Marke von 12.000 Punkten nicht erneut unterschritten wird.



Gratis Investment-Ratgeber von XTB zu den US-Wahlen 2020

Die nächsten Wahlen in den USA rücken wieder näher. In unserem kostenfreien Sonderbericht bereiten wir Anleger auf alle möglichen Szenarien vor. Lesen Sie alle wichtigen Fakten zur Wahl und erfahren Sie, worauf Sie achten sollten. Hier geht es zum Investment-Ratgeber.





Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen in den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine mündliche Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Handlungsansätze von XTB dar.