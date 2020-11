--------------------------------------------------------------------------------

UnternehmenSt Helier Jersey / Channel Islands - Trading Update für die ersten neun Monate2020Jersey, 6 November 2020, Atrium European Real Estate Limited (VSE/Euronext:ATRS), (die "Gesellschaft" und zusammen mit ihren Tochtergesellschaften die"Atrium Gruppe" oder die "Gruppe"), ein führender Eigentümer, Betreiber undEntwickler von Einkaufszentren und Einzelhandelsimmobilien in Zentraleuropa,gibt die Ergebnisse für die ersten neun Monate endend zum 30. September 2020 undeinen aktuellen Überblick über die Auswirkungen von Covid-19 auf dieGeschäftstätigkeit der Gruppe bekannt.Update zur COVID-19 SituationIm 3. Quartal einsetzender ermutigender Aufschwung verliert aufgrund der zweitenWelle an Einschränkungen an Schwung* Unsere Zentren erlebten im Laufe des Sommers einen soliden Aufschwung mitTrend hin zum Niveau von vor der Covid-19-Pandemie, als die Beschränkungenbeginnend mit Mai aufgehoben wurden.* Die Besucherzahlen und die Umsätze unserer Mieter zeigten im August eineermutigende Erholung und erreichten 77% bzw. 93% des Niveaus von 2019. ImSeptember, als die Infektionszahlen in Polen, der Tschechischen Republik undder Slowakei stiegen, verringerten sich die Besucherzahlen und Umsätze leichtauf 76% bzw. 86% und hat sich diese fallende Tendenz fortgesetzt, da dieRegierungen als Reaktion auf die zunehmenden Covid-19 Fälle wiederBeschränkungen einführten.* Die Einbringlichmachung von Mietzinsforderungen in den ersten neun Monaten desJahres 2020 verbesserten sich deutlich auf 94%, wobei die Verhandlungen mitden Mietern fast abgeschlossen sind.* Nach den neuen Lockdowns in der Tschechischen Republik und der Slowakei sindaktuell 90% der Bruttomietfläche der Gruppe geöffnet, gegenüber 98% AnfangOktober.* Polen hat am 4. November ein zweites Maßnahmenpaket angekündigt, bei dem vom7. bis 29. November alle nicht wesentlichen Geschäfte geschlossen werdensollen.Solide Finanzlage zur Deckung unseres Liquiditätsbedarfs* Ausreichende Liquidität und finanzielle Flexibilität um die Herausforderungender Covid-19-Pandemie zu managen, mit EUR 264 Millionen an nicht gebundenenMitteln, bestehend aus EUR 50 Millionen an Barmitteln und einer ungenutztenKreditfazilität von EUR 214 Millionen mit heutigen Stand, und einem Netto-LTVvon 37,5%.* Zu den wichtigsten Maßnahmen, die zum Liquiditätserhalt und zur Verbesserung