Die Aktienmärkte in Euphorie, der S&P 500 ist nun vier Tage in Folge mehr als 1% gestiegen, das gab es zuletzt im Jahr 1982 - aber das Smart Money verkauft in die Rally hinein

