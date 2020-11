Empatica schließt Partnerschaft mit U.S. Army MRDC zum Einsatz von Wearable zur COVID-19 Früherkennung ab

BOSTON, 6. November 2020 /PRNewswire/ -- Empatica wurde vom U.S. Army Medical Research and Development Command (USAMRDC) mit der Bereitstellung eines Wearables und eines Algorithmus beauftragt, welche die frühzeitige und präsymptomatische Erkennung von COVID-19 ermöglichen. Der Schwerpunkt des Projekts liegt auf dem Schutz der Gesundheit der Allgemeinbevölkerung, indem Ausbrüche durch Früherkennung und Frühwarnung verhindert werden. Der Aura-Algorithmus von Empatica liefert täglich die Risikoindikation einer Person, die an COVID-19 erkrankt ist, unter Verwendung physiologischer Daten, die von Empaticas medizinischer Smartwatch, EmbracePlus eingelesen werden.

Das Projekt ist in mehrere Phasen unterteilt und startet mit der klinischen Validierung des Algorithmus von Empatica an gesunden Teilnehmern mit einem Risiko, an SARS-CoV-2 zu erkranken. Parallel dazu wird die Zulassung bei der US-amerikanischen FDA beantragt und das Projekt endet in einer virtuellen klinischen Studie mit Teilnehmern, die bereit sind, die gesamte Plattform zu testen und zu validieren.