--------------------------------------------------------------------------------

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro

adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der

Emittent verantwortlich.

--------------------------------------------------------------------------------



Seite 2 ► Seite 1 von 8

Ausgewählte Finanzinformationen für das dritte Quartal 2020Quartalsbericht06.11.2020Premstaetten - (Fortsetzung Titel) ... kompensiert noch langsame Erholung derams-Automobil- und Industrienachfrage; volumen­starke Produkthochläufe undpositive Nachfrage­dynamik im ams-Consumer-Geschäft treiben weiteres deutlicheserwartetes Wachstum im 4. Quartal trotz Covid-19 bei ams-Umsatz von USD 650-690Mio., 19% höher sequentiell in der Mitte der Spanne, sowie starker bereinigterams-EBIT-Marge von 24-27%; Zustimmung der OSRAM-Aktionäre zu BGAV ebnet Weg fürgeplante volle Integration von OSRAM Premstätten, Österreich (6. November 2020) -- ams (SIX: AMS), ein weltweitführender Anbieter von hochwertigen Sensorlösungen, veröffentlicht Ergebnissefür das 3. Quartal mit Umsatz und bereinigter operativer (EBIT) Marge im ams-Geschäft nahe oder am oberen Ende der Erwartungs­spanne für ams, wie bereitsbekannt gegeben. Die Consumer-Nachfrage im ams-Geschäft blieb im 3. Quartal sehrerfreulich, während das ams-Automobil- und Industriegeschäft erste Anzeicheneiner Verbesserung der Nachfrage zeigte. Da diese Dynamik anhält, erwartet amsfür das 4. Quartal ein weiteres deutliches sequentielles Wachstum für das ams-Geschäft basierend auf umfangreichen Produkthochläufen im Consumer-Bereich miterwarteten Umsätzen für das ams-Geschäft von USD 650-690 Mio. und einerbereinigten operativen (EBIT) Marge von 24-27%.Als Mehrheitsaktionär konsolidiert ams die OSRAM Licht AG (OSRAM) ab Beginn des3. Quartals vollständig. Die in diesem Bericht dargestelltenGruppenfinanzergebnisse beinhalten daher auch die Finanzergebnisse von OSRAM, woauf Gruppenergebnisse Bezug genommen wird, andernfalls beziehen sich dieErgebnisse auf das ams-Geschäft.Der konsolidierte Gruppenumsatz im 3. Quartal betrug USD 1.428 Mio., das ist einAnstieg um 192% gegenüber dem Vorquartal und um 111% gegenüber demVorjahresquartal, der auf Konsolidierungseffekten beruht. Im ams-Geschäft betrugder Umsatz im 3. Quartal USD 564 Mio., das ist ein sequentieller Anstieg von 15%und nahe dem oberen Ende der veröffentlichten Erwartungsspanne. Die bereinigteGruppen-Bruttogewinnmarge im 3. Quartal lag bei 27% (vor akquisitionsbedingtemund einmaligem Restrukturierungsaufwand und Aufwand für aktienbasierte