Voyager Digital gibt bekannt, dass verwaltete Aktiva im aufgelaufenen Jahr um 20-Faches auf über 100 Mio. $ gewachsen sind

CSE: VYGR OTCQB: VYGVF Börse Frankfurt: UCD2 - Management von Voyager plant Teilnahme an Veranstaltung - 2020 Benzinga Global FinTech Awards am 10. November - New York, 6. November 2020. Voyager Digital Ltd. (CSE: VYGR, OTCQB: VYGVF, FRA: UCD2) („Voyager" oder das „Unternehmen"), ein börsennotierter, lizenzierter Krypto-Asset-Broker, der Investoren eine Komplettlösung für Investitionen in Krypto-Aktiva bietet, meldete heute, dass die verwalteten Aktiva (Assets Under Management, „AUM") 100 Millionen Dollar überschritten haben – eine Steigerung um das 20-Fache ausgehend von fünf Millionen Dollar Ende Dezember. „In den vergangenen Monaten hat Voyager auf unserer Plattform ein exponentielles Wachstum verzeichnet, was dazu geführt hat, dass unsere AUM 100 Millionen Dollar übertroffen haben", sagte Stephen Ehrlich, Co-Founder und CEO von Voyager. „Das Angebot von Voyager von über 50 digitalen Aktiva, einschließlich 22 zinsbringender Aktiva, überzeugt die Investoren. Während wir unsere Marketing-Reichweite vergrößern, werden die Investoren von der provisionsfreien, einfach zu bedienenden Plattform von Voyager angezogen, was durch unsere täglichen Einzahlungen belegt wird, die seit Dezember um das 25-Fache gestiegen sind." Herr Ehrlich sagte außerdem: „Unser branchenführendes Zinsprodukt, das es Kunden ermöglicht, Zinsen auf aufgezinster Basis zu verdienen, hat Voyager zum bevorzugten Agentur-Makler für den Handel, Earning und für die Investition in digitale Assets gemacht. Mit dem kürzlich aufgenommenen NBA Hall of Famer Tracy McGrady wird unser Team weiterhin Produkte auf den Markt bringen, einschließlich einer Debitkarte und traditionellerer Bankprodukte, die eine einfache Übernahme dieser Aktiva ermöglichen." Am 10. November 2020 wird Gerard Hanshe, Chief Operating Officer von Voyager, Podiumsgast bei der bevorstehenden Veranstaltung der Benzinga Global FinTech Awards sein. Sein Panel, dessen Hauptaugenmerk auf Handelsinstrumente gerichtet ist, beginnt um 15:40 Uhr (EST) und Steve Ehrlich wird um 17:15 Uhr (EST) sprechen, um das Wachstum und die Zukunftsaussichten von Voyager zu erörtern. Interessierte können sich unter https://www.benzinga.com/events/fintech-awards/ für die Veranstaltung anmelden.







