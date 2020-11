In einem aktuellen Anleihen-Barometer wird die neue 6,00%-Anleihe der indesto GC Wind GmbH mit Laufzeit bis 2023 (WKN A3E46Z) von den Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG als „durchschnittlich attraktiv (positiver Ausblick)“ mit 3,5 von 5 möglichen Sternen bewertet.

Die Konzeption des Joint Ventures bündelt nach Auffassung der KFM-Analysten die Kernkompetenzen der jeweiligen Projektbeteiligten in einer Gesellschaft und bietet die Chance, in Verbindung mit der Kapitalmarktexpertise der indesto Gruppe weitere Finanzierungskanäle für das geplante weitere Wachstum zu öffnen. Die exakt auf 14 konkret abgegrenzten Projekte der Joint Venture Gesellschaft, der „GC Windentwicklungs GmbH“ lässt laut Analyse auch zukünftig mit positiven Ergebnissen rechnen. Daher seien 3,5 KFM-Sterne gerechtfertigt, so die KFM-Analysten.