Vonovia? Hamborner REIT? Diese deutsche Immobilien-Aktie ist jetzt günstiger!

Heute soll uns jedoch eine andere Frage beschäftigen. Nämlich: Welche dieser Aktien ist jetzt preiswerter? Werfen wir dazu einen Blick auf die aktuelle, fundamentale Bewertung. Sowie einige spannende Quartalszahlen, die einen Einblick in die aktuelle, kriselnde COVID-19-Zeit geben.

Vonovia: Eine spannende Ausgangslage!

Eine Anmerkung vielleicht, bevor es um einige Kennzahlen geht: Vonovia ist als Wohnimmobilienunternehmen grundsätzlich sehr defensiv. Das wiederum könnte eine möglicherweise vorhandene, teurere Bewertung etwas relativieren. Aber jetzt geht’s direkt ans Eingemachte:

Die Aktie von Vonovia wird jetzt jedenfalls mit einem Aktienkurs von 59,36 Euro (04.11.2020, maßgeblich für alle Kurse) bewertet. Gemessen an 2019er Funds from Operations je Aktie in Höhe von 2,25 Euro läge das Kurs-FFO-Verhältnis gegenwärtig bei ca. 26,4, was nicht preiswert ist. Das Immobilien-Portfolio kam per Ende des Geschäftsjahres 2019 auf einen Net Asset Value in Höhe von 51,93 Euro je Aktie, was einem Kurs-NAV-Verhältnis von ca. 1,14 entspricht. Das sieht etwas moderater aus. Damit würde die Aktie von Vonovia jedoch mit einem leichten Premium bewertet werden. Vonovia hat zudem in diesem Jahr eine Dividende von 1,57 Euro ausgezahlt. Das würde beim aktuellen Aktienkurs einer Dividendenrendite von 2,64 % entsprechen. Keine Frage: Vonovia scheint etwas ambitioniert bewertet.

Die aktuellen Quartalszahlen lassen jedoch auf ein erneut moderates Wachstum schließen: Vonovia konnte innerhalb der ersten neun Monate dieses kriselnden Geschäftsjahres die Funds from Operations je Aktie um 4,7 % auf 1,80 Euro steigern. Ein zugegebenermaßen moderates Wachstum. Das bereinigte Net Asset Value je Aktie lag dabei bereits bei 55,41 Euro, was ebenfalls zeigt: Das Portfolio könnte konsequent wertvoller werden. Eine interessante Entwicklung, die wir jetzt natürlich noch mit der Hamborner REIT vergleichen wollen.