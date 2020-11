Die VHV Vereinigte Hannoversche Versicherung a. G., Hannover, erwirbt die Mehrheit an der Eucon-Gruppe mit Sitz in Münster. In einem Bieterverfahren konnte sich die VHV gegen starken Wettbewerb durchsetzen. Die VHV erwirbt einen Anteil von über 75 Prozent. Die Unternehmensgründer, Maurice und Marcel Oosenbrugh, bleiben weiterhin beteiligt. Damit erschließt die VHV Gruppe ein weiteres zukunftsstarkes Kompetenzfeld und geht einen wichtigen Schritt in ihrer umfassenden Digitalisierungsstrategie mit Synergieeffekten für die gesamte VHV Gruppe. Darüber hinaus erhält Eucon einen starken Partner, um ihren internationalen Wachstumskurs weiter fortzusetzen.



Eucon ist einer der weltweit führenden Anbieter von best-in-class Marktinformationen sowie datenbasierten Systemen für effizientes Produktmanagement im Automotive Aftermarket. Zu den Kunden zählen alle relevanten Automobilhersteller und -zulieferer sowie eine Vielzahl von Werkstattketten. Für Versicherer digitalisiert Eucon das Schadenmanagement und zählt zu den Marktführern für digitale Plattformlösungen für die Daten- und Dokumentenverarbeitung. Darüber hinaus bietet Eucon für die Immobilienbranche digitale Lösungen für ein effizientes und transparentes Rechnungsmanagement.

Die Eucon-Gruppe bleibt als eigenständiges Unternehmen am Unternehmenssitz in Münster erhalten. Zur Sicherstellung einer kontinuierlichen Geschäftspolitik hat die bisherige Geschäftsführung um Sven Krüger sich bereit erklärt, das Unternehmen langfristig weiterzuführen. Über den Kaufpreis haben beide Seiten Stillschweigen vereinbart.



Uwe Reuter, CEO der VHV Gruppe, zum Erwerb: "Wir freuen uns, dass sich die Eigentümer der Eucon für uns als Erwerber entschieden haben. Wir bauen damit ein weiteres Kompetenzfeld mit besten Zukunftsaussichten in einer immer digitaleren Welt auf. Mit ihrem Geschäft im Bereich Kfz passt die Eucon-Gruppe hervorragend zu unserem starken Kfz-Versicherungsgeschäft. Gleichzeitig fügen sich unsere Aktivitäten als einer der europaweit größten Spezialversicherer im Bereich Bau exakt zu den Aktivitäten von Eucon im Immobilienbereich. Darüber hinaus verfügt Eucon über Know-how und Technologien, die unsere bereits frühzeitig eingeleitete und umfassende Digitalisierungsstrategie auf das nächste Level heben. Der Erwerb ist ein wichtiger Schritt in dieser Strategie. Davon können unsere Kunden und unsere gesamte Gruppe, aber auch Eucon, profitieren." Reuter sagt weiter, der Erwerb passe perfekt in die Strategie der VHV, Geschäft mit versicherungsnahen Dienstleistungen aufzubauen.