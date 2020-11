Wie die Balaton Broker Holding AG mitteilt, fordert der ungarische Chemieriese BorsodChem (WKN: 920 849) die Gazpromtochter Milford dazu auf, ein offizielles Kaufangebot abzugeben ür den Fall, dass Milford direkt oder indirekt über mehr als 33 Prozent der Anteile von BorsodChem (BC) verfügt.







Obwohl Milford offiziell nur 24,6 Prozent der Anteile an BC besitzt, werden weitere Anteile in deren Besitz vermutet. Das Kaufangebot basiert auf dem Minimalkurs, welcher sich durch den gewichteten Durchschnittpreis der letzten 90 Tage errechnet. Zur Zeit beträgt dieser 30,90 Euro.







Der Kurs der Aktie steht derzeit im Frankfurter Handel bei 29 Euro, 3,6 Prozent im Plus.