Tele Columbus AG: Neue Tarife von PŸUR für die Generation Ü60 mit Top-Konditionen

Telefon und Internet für Ü60-Haushalte



Neue Tarife von PŸUR für die Generation Ü60

mit Top-Konditionen



- Surf & Phone Ü60 und Phone Ü60 bietet preiswerten

Internet- und Telefonanschluss

- PŸUR erlässt Grundgebühr, solange Altvertrag noch läuft

- Wechselservice erleichtert Anbieterwechsel



Berlin, 6. November 2020. Die Tele Columbus AG bietet unter ihrer Marke PŸUR ab sofort zwei neue Tarife für die Generation Ü60 an. Mit Surf & Phone Ü60 und Phone Ü60 profitieren alle Kunden, die mindestens 60 Jahre alt sind, von besonders günstigen Konditionen für Internet und Telefon. Kunden mit noch laufendem Festnetz- oder DSL-Vertrag können zudem ohne weitere Zusatzkosten zu PŸUR wechseln: Bis zum Ablauf des Altvertrags erlässt PŸUR die monatliche Grundgebühr.

Für monatlich 24,37 Euro im Tarif Surf & Phone Ü60 surfen Kunden mit 20 Mbit/s im Internet und erhalten dazu eine Deutschland Allnet Flat ins Festnetz und in alle Mobilfunknetze. Im Paket ist neben der kostenlosen Rufnummernmitnahme auch eine WLAN-Kabelbox enthalten. Es fällt keine Einrichtungsgebühr an, der Versand ist ebenfalls kostenfrei. Da PŸUR Kunden über das glasfaserbasierte Kabelnetz von Tele Columbus telefonieren, ist kein weiterer Telefonanschluss nötig. Der bestehende DSL- oder Telefontarif kann bis zum Ende der Laufzeit parallel genutzt werden. PŸUR kümmert sich im Rahmen des Wechselservice um die Kündigung des alten Vertrags und erlässt in der Übergangszeit für maximal 12 Monate die monatliche Grundgebühr. Darüber hinaus haben Kunden die Möglichkeit, einen kostengünstigen Vor-Ort-Einrichtungsservice zu buchen, der die Installation von Anschluss und Geräten übernimmt. Kunden erhalten damit eine zusätzliche Sicherheit beim Anbieterwechsel.