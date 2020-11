---------------------------------------------------------------------------

Berenberg nimmt Coverage der Deutschen Familienversicherung mit Kaufempfehlung und einem Kursziel von 30,00 EUR auf



Frankfurt am Main, 06. November 2020 - Berenberg, eine der führenden europäischen Privatbanken, hat die Coverage der DFV Deutsche Familienversicherung AG (DFV) aufgenommen und die Aktien des digitalen Versicherungsunternehmens zum Kauf empfohlen ("Buy"). Das Kursziel der Analysten beträgt 30,00 EUR pro Aktie. Zum Veröffentlichungszeitpunkt entsprach dies einem Kurspotenzial von rund 50 %. Damit wird die DFV nun von fünf Research-Häusern begleitet, welche die DFV-Aktie allesamt zum Kauf empfehlen. Mainfirst und Hauck & Aufhäuser sehen das Kursziel aktuell bei 30,00 EUR pro Aktie. METZLER und FMR sehen den fairen Wert der Aktie bei 24,20 EUR bzw. 24,00 EUR.



Die Analysteneinschätzungen werden regelmäßig auf der IR Website aktualisiert: https://ir.deutsche-familienversicherung.de

Über die DFV Deutsche Familienversicherung AG



Die DFV Deutsche Familienversicherung AG (ISIN DE000A0KPM74) ist ein wachstumsstarkes digitales Versicherungsunternehmen. Die DFV deckt mit eigenen Produkten die gesamte Wertschöpfungskette einer Versicherung ab, inkl. einer eigenen Rückversicherungslizenz. Ziel des Unternehmens ist es, Versicherungsprodukte anzubieten, die Menschen wirklich brauchen und sofort verstehen ("Einfach. Vernünftig"). Die DFV bietet ihren Kunden vielfach ausgezeichneten Krankenzusatzversicherungen (Zahn-, Kranken-, Pflegezusatzversicherung) sowie Unfall- und Sachversicherungen an. Auf Basis des hochmodernen und skalierbaren, in-house entwickelten IT-Systems setzt das Unternehmen mit durchweg digitalen Produktdesigns sowie der Abschlussmöglichkeit über digitale Sprachassistenten neue Maßstäbe in der Versicherungsbranche.



www.deutsche-familienversicherung.de



Kontakt:

Lutz Kiesewetter

Leiter Investor Relations & Unternehmenskommunikation

Telefon: 069 74 30 46 396

Telefax: 069 74 30 46 46

E-Mail: lutz.kiesewetter@deutsche-familienversicherung.de

Sprache: Deutsch

Unternehmen: DFV Deutsche Familienversicherung AG Reuterweg 47

60323 Frankfurt am Main

Deutschland

Telefon: 069 74 30 46 396

Fax: 069 74 30 46 46

E-Mail: presse@deutsche-familienversicherung.de Internet: www.deutsche-familienversicherung.de ISIN: DE000A2NBVD5

WKN: A2NBVD

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

EQS News ID: 1146068



1146068 06.11.2020



