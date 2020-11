Kickstarter-Projekt der NWS Instruments AG startet am 8. November 2020

Die NWS Instruments AG freut sich, ihr Kickstarter-Projekt 2020 ankündigen zu können. Das Projekt mit einem Finanzierungsziel von 500.000,- CHF beginnt am 8. November 2020 und endet am 15. Dezember 2020. Hier ist der Link zur Projektseite:

Auf der Kickstarter-Projektseite werden Bilder von professionellen Fotografen vorgestellt, die mit den von der NWS Instruments AG hergestellten Prototypen der APO-Objektive mit 23 mm und 110 mm Brennweite aufgenommen wurden und deren überragende Abbildungsqualität demonstrieren, sowie eine Videotour durch das Werk, in dem die Objektive hergestellt werden – und attraktive, gestaffelte Prämien für die Unterstützung des Projekts.

Ebenfalls vorgestellt wird das überarbeitete Akrobat Instrument Positioning System, das im Laufe seines Entwicklung vom kontinuierlichen Input und den Verbesserungsvorschlägen professioneller Nutzer profitiert hat. Flexibilität, Funktion und Ergonomie wurden seit seiner Einführung wesentlich optimiert. Die wahre Leistungsfähigkeit wird sich zeigen, wenn es mit den optischen Instrumenten der NWS eingesetzt wird.

Sämtliche Details finden Sie auf unserer aktualisierten Website unter www.nws-instruments.ch

Über die NWS Instruments AG

Die NWS Instruments AG wurde von Branchenveteranen mit dem Ziel gegründet, professionelle Fotografen mit Präzisionsoptik und -mechanik in Instrumentenqualität zu beliefern. Alle unsere Designs sind vom NWS-Team konzipierte und weiterentwickelte Originale, die nach der Präzisionsfertigung, Montage und Qualitätskontrolle in der Schweiz direkt an unsere Kunden weltweit ausgeliefert werden.

