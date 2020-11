Der Nasdaq 100 profitiert aktuell von der positiven Entwicklung der sogenannten „FANGMAN“-Aktien. Diese trugen ihn zuletzt intraday wieder auf 12.117 Punkte.

Der zu Zeit am meisten beachtete internationale Leitindex hat sich in den letzten Tagen wieder deutlich stabilisiert. Zur Rückkehr in den langfristigen Aufwärtstrend fehlen nur noch einige Zähler.