Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Julian Serafini

Analysiertes Unternehmen: Amadeus IT

Aktieneinstufung neu: gut

Aktieneinstufung alt: gut

Kursziel neu: 54

Kursziel alt: 54

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

JEFFERIES belässt Amadeus IT auf 'Buy' Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Amadeus IT nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 54 Euro belassen. Der Buchungssystem-Anbieter schlage sich im schwachen Umfeld recht gut, schrieb Analyst Julian Serafini in einer am Freitag …