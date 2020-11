Drohendes Aus für LNG-Terminal in Wilhelmshaven 'in bisheriger Form'

ESSEN/WILHELMSHAVEN (dpa-AFX) - Das seit langem geplante Flüssigerdgas-Terminal in Wilhelmshaven steht in seinem ursprünglichen Umfang auf der Kippe. Es gebe zu wenig konkretes Interesse von Partnern, dort Kapazitäten für Importe des Rohstoffes fest zu reservieren, teilte der bei dem Großprojekt federführende Energiekonzern Uniper am Freitag mit. Die Absichten der Marktteilnehmer reichten für eine "Fortsetzung in bisheriger Form" nicht aus. Man prüfe nun eine geringere Dimension und kürzere Laufzeit.

Nach Uniper-Angaben wurde ein Verfahren zur Ermittlung des konkreten Interesses beendet. "Zahlreiche Unternehmen hatten teilgenommen und ihr allgemeines Interesse erklärt, aber zu wenige hatten verbindliche Buchungen vorgenommen", hieß es. "Die Projektgesellschaft überlegt nun mehrere neue Optionen, wie der Standort Wilhelmshaven als Importhafen für umweltfreundliches Gas genutzt werden kann." Dabei könne es langfristig auch um die Einfuhr von Wasserstoff gehen.