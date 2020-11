Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

AKTIE IM FOKUS ProSiebenSat.1 erneut gesucht - Experten erhöhen die Kursziele Nach überraschend guten Quartalszahlen von ProSiebenSat.1 am Vortag hat der Aktienkurs am Freitagvormittag erneut zugelegt. Zwischenzeitlich überwanden die Papiere mit plus 5,8 Prozent auf 11,505 Euro das Vortageshoch von 11,39 Euro. Mit einem …