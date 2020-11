Personalie bei Bain & Company / Financial-Services-Team wird erneut verstärkt

München/Zürich (ots) - Bain & Company baut seine Expertise im Bereich Financial

Services weiter aus. Bankenexperte Dr. Peter Damisch unterstützt als External

Advisor die internationale Unternehmensberatung am Standort Zürich. Er steht

Bain-Kunden in ganz Europa vor allem im Private-Banking und Wealth-Management

zur Seite.



"Peter Damisch ist nicht nur ein erfahrener Strategieberater, sondern kennt auch

die Bankenbranche von innen", betont Bain-Partner Dr. Dirk Vater, der die

Praxisgruppe Financial Services in Europa, dem Mittleren Osten und Afrika (EMEA)

leitet. "Von seinen Fachkenntnissen und seiner langjährigen Erfahrung werden

unsere Kunden profitieren, denen wir bei der Lösung der drängendsten

Zukunftsfragen helfen."





Viele Wealth-Manager haben in der letzten Dekade Geschäfts- undAbwicklungsprozesse optimiert, ihr Risikomanagement verbessert, die ITmodernisiert sowie die Digitalisierung forciert. Der Wandel in der Branchedauert aber nach wie vor an. "Gerade angesichts der Corona-Krise solltenPrivatbanken ihre Kunden und deren individuelle Bedürfnisse wieder mehr in denMittelpunkt rücken", erklärt Branchenkenner Damisch. "Es geht darum, sich aufqualitativ hochwertige Produkte und Dienstleistungen zu konzentrieren und alsvertrauenswürdiger Finanzberater zu überzeugen." Und er fügt hinzu: "Um aus dernächsten Phase der Transformation als Gewinner hervorzugehen, müssen sichWealth-Manager strategisch richtig aufstellen und Geschäftsmodelle intelligentanpassen."Damisch war von 2013 bis 2019 Mitglied der Geschäftsleitung der HSBC Schweiz undverantwortete dort den Geschäftsbereich Europe International. Zudem war erVerwaltungsrat der HSBC Private Bank Luxembourg. Zuvor hatte der 48-Jährige dieglobale Wealth-Management-Sparte einer internationalen Unternehmensberatunggeleitet und Kunden vor allem in Europa, dem Mittleren Osten sowie in Asienbetreut. Damisch ist Chairman des Schweizer Asset Managers Pactum, Gründer einesUnternehmens in der Investitionsgüterfinanzierung sowie selbstständiger Beraterfür Strategie, Transformation und Corporate Finance. Der diplomierteWirtschaftsingenieur hat an den Technischen Universitäten in Darmstadt undDresden sowie an der École Centrale de Lyon studiert. Seine Promotion verfassteer zum Thema wertorientiertes Management strategischer Optionen.Bain & CompanyBain & Company ist eine international führende Unternehmensberatung, dieEntscheiderinnen und Entscheider weltweit bei der Zukunftsgestaltungunterstützt. Mit unseren 59 Büros in 37 Ländern sind wir in unmittelbarer Näheunserer Kunden. Wir arbeiten gemeinsam mit ihnen daran, den Wettbewerb zuübertreffen und neue Standards in den jeweiligen Branchen zu setzen. Partner ausunserem Ökosystem digitaler Innovatoren ergänzen unsere Expertise und sorgen mitdafür, dass wir für unsere Kunden bessere, schnellere und nachhaltigereErgebnisse erzielen. In den kommenden zehn Jahren werden wir weltweit mehr alseine Milliarde US-Dollar in Pro-Bono-Projekte investieren. Wir unterstützenOrganisationen, die sich den aktuellen Herausforderungen in den BereichenBildung, Umwelt und wirtschaftliche Entwicklung stellen sowie sich fürGleichberechtigung in jeder Hinsicht engagieren. Seit unserer Gründung 1973messen wir unseren Erfolg am Erfolg unserer Kunden und sind stolz darauf, dasswir die höchste Weiterempfehlungsrate in der Beratungsbranche haben.Erfahren Sie mehr unter: http://www.bain.de , http://www.bain-company.ch .Folgen Sie uns auf: LinkedIn(https://www.linkedin.com/company/bain-and-company/) , Xing(https://www.xing.com/companies/bain%26company) , Facebook (https://www.facebook.com/bainandcompanyDE/) , Instagram(https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/bainkarriere/) , Bain InsightsApp (http://www.bain.com/insightsapp/) .Pressekontakt:Leila Kunstmann-SeikBain & Company Germany, Inc.Karlsplatz 180335 MünchenE-Mail: mailto:leila.kunstmann-seik@bain.comTel.: +49 (0)89 5123 1246Mobil: +49 (0)151 5801 1246Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/19104/4755242OTS: Bain & Company