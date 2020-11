Düsseldorf (ots) - PwC-Verbraucherumfrage: 85 Prozent wünschen eine

verpflichtende Lebensmittelampel / Jeder Zweite hat aufgrund der Nährwertangaben

ein Produkt nicht (mehr) gekauft / Für 37 Prozent kommen Lebensmittel ohne

Nutri-Score nicht in den Einkaufskorb



Ab November findet man auf Lebensmittelverpackungen im deutschen Einzelhandel

eine neue Kennzeichnung: Den Nutri-Score, auch als Lebensmittelampel bekannt.

Die fünfstufige Farb- und Buchstabenskala soll die Verbraucher dabei

unterstützen, die Nährwertqualität von verarbeiteten Lebensmitteln zu

vergleichen und dadurch das Bewusstsein für eine gesunde Ernährung erhöhen.





In der Bevölkerung stößt das Konzept auf große Zustimmung: 89 Prozent derVerbraucher finden den Nutri-Score gut. 85 Prozent sind sogar der Meinung, dassdie Kennzeichnung auf allen verarbeiteten Lebensmitteln und alkoholfreienGetränken in Deutschland verpflichtend sein sollte - noch ist die Kennzeichnungfür die Hersteller freiwillig.Zu diesen Ergebnissen kommt eine aktuelleBefragung im Auftrag von der Wirtschaftsprüfungs- und BeratungsgesellschaftPricewaterhouseCoopers (PwC) unter mehr als 1.000 deutschen Verbrauchernzwischen 16 und 69 Jahren, deren Alters- und Geschlechtsverteilung repräsentativfür die deutsche Bevölkerung ist."Die überwältigende Mehrheit der Deutschen begrüßt den Nutri-Score. Darüberhinaus wünschen sich die meisten, dass er für alle Hersteller verpflichtend seinsollte. Um dem Bedürfnis der Verbraucher nach Transparenz und Orientierung inSachen Ernährung und Gesundheit nachzukommen, empfehlen wir allenLebensmittelherstellern, ihre Produkte mit dem Nutri-Score zu kennzeichnen",kommentiert Dr. Christian Wulff, Leiter des Bereichs Handel und Konsumgüter beiPwC Deutschland.Die Mehrheit kennt und versteht den Nutri-Score71 Prozent der deutschen Verbraucher ist der Nutri-Score ein Begriff. Knapp dreiViertel von ihnen schätzen auch richtig ein, dass die Farbskala über dieNährwerte informiert (72 Prozent). Aber es besteht noch Aufklärungsbedarf, wasder Nutri-Score leistet - und was nicht: Immerhin ein Drittel denkt, dass dieKennzeichnung eine Aussage über die Nachhaltigkeit eines Produkts trifft; knappjeder Vierte (23 Prozent) geht davon aus, dass die Farbskala Hinweise auf dieHaltbarkeit des Produkts gibt.In jedem Fall kann die Kennzeichnung das Vertrauen der Verbraucher in einProdukt stärken: 36 Prozent sind der Meinung, dass der Nutri-Score das Vertrauenin ein Produkt grundsätzlich erhöht. 41 Prozent denken, dass die Kennzeichnungdas Vertrauen steigert, jedoch erst ab einem bestimmten Wert. Aus Sicht der