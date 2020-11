Trotz gesunkener Produktion kann Kinross Gold Gewinn und Cashflow deutlich steigern.

Kinross Gold (TSX K / WKN A0DM94) hat im dritten Quartal 2020 einen leichten Produktionsrückgang verbucht. Statt 608.033 Unzen Goldäquivalent im gleichen Zeitraum des Vorjahres waren es nun 603.312 Unzen.

Das, so der Konzern, lag an einem geringeren Ausstoß der Minen Paracatu, Maricunga und Kupol, der allerdings durch einen Produktionsanstieg auf den Minen Fort Knox und Bald Mountain so gut wie ausgeglichen wurde. Verkauft hat Kinross dem Quartalsbericht zufolge 588.559 Unzen Goldäquivalent nach 592.689 Unzen im gleichen Zeitraum des vergangenen Jahres.