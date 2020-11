Berlin (ots) -



- Neuwagen sind aktuell 3,2 %, Gebrauchtwagen 4,8 % günstiger als vor Corona

- Autokredite sind aktuell 4,4 % günstiger als vor Corona

- Zinsunterschiede bei Autokrediten von im Schnitt bis zu 53,5 %



Die Preise für Neu- und Gebrauchtfahrzeuge sind nach Angaben des Fahrzeugmarktes

mobile.de im Zuge der Corona-Pandemie gesunken. (1) Seit August steigen die

Preise wieder an. Im Schnitt sind Neufahrzeuge aktuell jedoch noch immer 3,2

Prozent und Gebrauchtwagen noch immer 4,8 Prozent günstiger als vor Corona.

"Nicht nur die Fahrzeugpreise, auch die Zinssätze von Autokrediten sind zurzeit

niedrig. Autokredite kosten aktuell im Schnitt 4,4 Prozent weniger als vor

Corona", sagt Alexander Artopé, Geschäftsführer des Kreditportals smava. (2) Der

Zeitpunkt für einen Fahrzeugkauf ist also günstig - vorausgesetzt, man

vergleicht sowohl Fahrzeugpreise als auch Kreditkosten.





Vergleich wichtig: Kredite über Autohändler können teuer seinIn Deutschland werden laut Deutsche Automobil Treuhand (DAT) 77 Prozent allerprivaten Neu- und 42 Prozent aller Gebrauchtwagen finanziert. (3) LautDAT-Report 2020 finanziert der Großteil der Autokäufer die Fahrzeuge über einenFinanzierungspartner des Händlers. Viele Autohändler arbeiten nur mit sehrwenigen, teilweise mit nur einem Finanzierungspartner wie beispielsweise derBank des Fahrzeugherstellers zusammen. "Autokäufer bekommen vom Händlervielleicht zwei oder drei Kreditangebote. Das kann nachteilig sein, denn dieZinsen für Autokredite unterscheiden sich aktuell im Schnitt um bis zu 53,5Prozent. Die Wahrscheinlichkeit ist also hoch, dass sie beim Autohändler nichtden günstigsten Autokredit bekommen", sagt Alexander Artopé. (4)Rechenbeispiel für Kleinwagen & SUVAktuell liegen zwischen den Angeboten der Banken im Schnitt bis zu 53,5 Prozent.Bei der Finanzierung eines Kleinwagens (Durchschnittlicher Neupreis lautmobile.de: 20.337 EUR) über 5 Jahre unterscheiden sich die Zinsen je nach Kreditim Schnitt um bis zu 1.522 Euro. Bei einem SUV (Durchschnittlicher Neupreis lautmobile.de: 30.776 EUR) unterscheiden sich die Zinsen im Schnitt sogar um bis zu2.303 Euro. "Wer bei so großen Zinsunterschieden auf einen aussagekräftigenKreditvergleich verzichtet, riskiert unnötig viel zu zahlen. Portale wiesmava.de helfen, Kreditzinsen zahlreicher Banken zu vergleichen und einengünstigen Kredit abzuschließen", sagt Alexander Artopé.DatenquellenAls Zeitraum "vor Corona" wurden die Monate Januar und Februar 2020herangezogen. Als Zeitraum "während Corona" wurden die Monate März bis September2020 herangezogen.(1) mobile.de: Durchschnittliche Angebotspreise für Neu- und Gebrauchtwagen.Verglichen wurde der Mittelwert für Januar und Februar 2020 mit den jeweiligenDurchschnittswerten für die Monate März bis September 2020 (Stand: 20.10.2020).(2) smava GmbH: alle durch das Kreditportal smava.de in 2020 vermitteltenAutokredite von Banken; Verglichen wurde der Mittelwert für Januar und Februarmit dem für September 2020. (Stand: 20.10.2020)(3) Deutsche Automobil Treuhand GmbH (DAT): DAT Report 2020(4) smava GmbH: alle auf dem Kreditportal smava.de im Oktober 2020 angebotenen,bonitätsabhängigen Zinssätze für Autokredite von Banken (Stand: 20.10.2020)Weiterführende Informationen & Materialien- Pressemitteilung im Original: https://www.smava.de/presse/pressemitteilungen/Über smavaDeutschlands großes Kreditportal macht Kredite für Verbraucher transparent, fairund günstig. Durch digitale Prozesse bietet smava einen Überblick über 70Kredite zwischen 1.000 und 120.000 Euro von mehr als 20 Banken undKreditvergabepartnern. So können Verbraucher den für sie passenden Kreditauswählen und direkt abschließen. Im Schnitt zahlen Kreditnehmer durch denKreditabschluss über smava über 35 Prozent weniger Zinsen als imBundesdurchschnitt. Bisher vermittelte smava Ratenkredite von insgesamt über 8Milliarden Euro, davon allein in 2019 rund 2,7 Milliarden Euro. Als eines dergrößten deutschen Fintech-Unternehmen mit Sitz in Berlin beschäftigt smava rund600 Mitarbeiter aus mehr als 40 Nationen. smava wird von einem erfahrenenManagement aus dem Finanz- und Technologie-Bereich geleitet. RenommierteInvestoren wie Vitruvian Partners, Verdane Capital, Runa Capital und Earlybirdhaben bisher insgesamt 159 Millionen US-Dollar in smava investiert.Pressekontakt:Tel.: +49 (30) 617480012mailto:anfragen.presse@smava.dehttps://www.smava.de/presse/Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/65820/4755298OTS: smava GmbH