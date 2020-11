Berlin (ots) - Deutschlands Unternehmen sind überzeugt vom Nutzen des Diversity

Managements. In der Umsetzung hakt es allerdings noch an einigen Stellen. Vor

allem Flexibilität und Offenheit sind Erfolgsfaktoren, mit deren Hilfe

Unternehmen auf Veränderungsdruck durch gesellschaftlichen Wandel und globale

Trends reagieren. Das ergab eine Studie der Arbeitgeberinitiative Charta der

Vielfalt, die am Donnerstag veröffentlicht wurde. Darin wurden deutschlandweit

510 Führungskräfte und Personalmanager_innen zum Diversity Management befragt.

Hinter dem Begriff steht das Konzept, die unterschiedlichen persönlichen

Charaktere und Lebensentwürfe von Menschen im Unternehmen einzubeziehen, um den

Beschäftigten so die bessere Entfaltung ihrer Fähigkeiten zu ermöglichen. Ein

Teilaspekt von Diversity Management ist die Vermeidung von Diskriminierung im

Arbeitsumfeld und die Aufdeckung unbewusster Vorurteile.



Zwei Drittel aller Unternehmen in Deutschland sehen mit Diversity Management

konkrete Vorteile für ihr Unternehmen verbunden. Dazu zählen insbesondere die

Attraktivität für bestehende und neue Beschäftigte, die Offenheit und

Lernfähigkeit der Organisation sowie die Förderung von Innovation und

Kreativität. Und 63 % der Unternehmen erwarten, dass Diversity Management

zukünftig noch stärker an Relevanz gewinnt.







von Arbeitszeiten in persönlichen Ausnahmesituationen wie beispielsweise

Erkrankungen in der Familie, die generelle Flexibilisierung von Arbeitszeiten

für Beschäftigte sowie die Berücksichtigung von Vielfalts-Kriterien bei der

Personalauswahl.



Doch während bei den durchschnittlichen Unternehmen in Deutschland nur gut ein

Drittel überhaupt Diversity-Maßnahmen umsetzen, stechen die rund 3.700

Unternehmen heraus, welche die Charta der Vielfalt unterzeichnet haben, und die

damit für rund 13,5 Millionen Beschäftigte stehen - ein knappes Drittel aller

Beschäftigten in Deutschland. Hier setzen aktuell mehr als 80% weitere Diversity

Maßnahmen um planen auch zu 76% für die Zukunft schon die nächsten.



"Unsere Studie zeigt, dass die fortschrittlichen Unternehmen in den letzten

Jahren eine Vielzahl von Aktivitäten gestartet haben, um ihre Produktivität und

Innovationskraft durch ein wertschätzendes Arbeitsumfeld zu erhöhen", erklärte

Ana-Cristina Grohnert, Vorstandsvorsitzende von Charta der Vielfalt. "Wer

allerdings versucht, um Diversity Management herumzukommen, der kann schnell den

Anschluss verlieren", so Grohnert weiter.



Diejenigen Unternehmen, die sich schon länger und umfangreicher mit Diversity

Management beschäftigten, hätten auch flexibler auf die Corona-Pandemie Seite 2 ► Seite 1 von 3



