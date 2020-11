Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS)vom 09.11.2020 bis 13.11.2020

Wiesbaden (ots) - (die Veröffentlichungen erfolgen in der Regel um 8.00 Uhr)



Montag, 09.11.2020



(Nr. 442) Außenhandel, September 2020



(Nr. 443) Lkw-Maut-Fahrleistungsindex, Oktober 2020





Dienstag, 10.11.2020(Nr. 444) Bauhauptgewerbe (Umsatz und Beschäftigte), August 2020(Nr. 445) Inlandstourismus, September 2020(Nr. 46) Zahl der Woche zum Welttag der Wissenschaft (10.11.2020):Außeruniversitäre medizinische Forschung in Deutschland, Jahr 2018Mittwoch, 11.11.2020(Nr. 446) Einschulungen (Schnellmeldung), Schuljahr 2020/2021(Nr. 447) Tarifliches Weihnachtsgeld, Jahr 2020Donnerstag, 12.11.2020(Nr. 448) Inflationsrate (Verbraucherpreisindex inklusive HarmonisierterVerbraucherpreisindex), endgültige Ergebnisse, Oktober 2020(Nr. 449) Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte, September 2020(Nr. N 073) Einpersonenhaushalte und Haushalte ab fünf Personen in Deutschland,Jahr 2019Freitag, 13.11.2020(Nr. 450) Großhandelspreise, September 2020(Nr. 451) Baugenehmigungen, September 2020(Nr. 452) Sterbefallzahlen in Deutschland (vorläufig), bis einschließlich 42.Kalenderwoche 2020 (12.00 Uhr)(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebotdes Statistischen Bundesamtes zu finden unter:https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.htmlVerbreitung mit Quellenangabe erwünscht.Herausgeber:DESTATIS | Statistisches BundesamtGustav-Stresemann-Ring 1165189WiesbadenTelefon: +49 (0) 611 / 75 34 44www.destatis.de/kontaktErreichbarkeit: montags bis donnerstags von 8 bis 17 Uhr und freitags von 8 bis15 Uhr.Pressekontakt:Rückfragen an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44www.destatis.de/kontaktWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/32102/4755308OTS: Statistisches Bundesamt