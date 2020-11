PTC wurde im Gartner Magic Quadrant für industrielle IoT-Plattformen als "Leader" eingestuft

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Boston (ots/PRNewswire) - PTC führend im Bereich "Vollständigkeit der Vision"https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2970234-1&h=1491496143&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dde%26o%3D2970234-1%26h%3D2862554720%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2970234-1%2526h%253D427732874%2526u%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fwww.ptc.com%25252F%25253Futm_source%25253Dprnewswire%252526utm_medium%25253Dpressrelease%252526utm_campaign%25253Dgartnermqiiot%2526a%253DPTC%26a%3DPTC&a=PTC (NASDAQ: PTC) wurdevon der unabhängigen Branchenanalysefirma Gartner in ihrem Magic Quadrant fürindustrielle IoT-Plattformen (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2970234-1&h=231476882&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dde%26o%3D2970234-1%26h%3D3284495267%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2970234-1%2526h%253D2460931193%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.ptc.com%25252Fen%25252Fresources%25252Fiiot%25252Fwhite-paper%25252Fgartner-mq-for-iiot%25253Futm_source%25253Dprnewswire%252526utm_medium%25253Dpressrelease%252526utm_campaign%25253Dgartnermqiiot%2526a%253DMagic%252BQuadrant%252Bfor%252BIndustrial%252BIoT%252BPlatforms%26a%3DMagic%2BQuadrant%2Bf%25C3%25BCr%2Bindustrielle%2BIoT-Plattformen&a=Magic+Quadrant+f%C3%BCr+industrielle+IoT-Plattformen) 1 als "Leader" (Vorreiter) eingestuft. Der Bericht bewertet die"Vollständigkeit der Vision des US-Unternehmen als am weitesten entwickelt.Gartner definiert den Markt für Plattformen für das industrielle Internet derDinge (IIoT) (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2970234-1&h=2430174550&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dde%26o%3D2970234-1%26h%3D159991530%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2970234-1%2526h%253D3863286185%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.ptc.com%25252Fen%25252Fproducts%25252Fiiot%25253Futm_source%25253Dprnewswire%252526utm_medium%25253Dpressrelease%252526utm_campaign%25253Dgartnermqiiot%2526a%253DIndustrial%252BInternet%252Bof%252BThings%252B(IIoT)%26a%3Dindustrielle%2BInternet%2Bder%2BDinge%2B(IIoT)&a=industrielle+Internet+der+Dinge+(IIoT)) als "einPaket von integrierten Software-Fähigkeiten, um die Entscheidungsfindung für dieVermögensverwaltung und die operative Transparenz sowie die Kontrolle für Werke,Infrastruktur und Ausstattung innerhalb der anlagenintensiven Branchen zuverbessern".Der Gartner Magic Quadrant für industrielle IoT-Plattformen besteht aus zweiAchsen: "Ability to Execute" (Umsetzungsfähigkeit) und "Completeness of Vision"