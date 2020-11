---------------------------------------------------------------------------

Die niederländische Finanz- und Management-Holding Henri Broen Holding B.V. verlängert die Zeichnungsphase ihrer 7,5% Schuldverschreibung 2020/25. Professionelle Anleger und geeignete Gegenparteien laut § 67 Wertpapierhandelsgesetz können die Anleihe nun bis zum 30. November im Rahmen einer Privatplatzierung zeichnen. Der Handelsstart im Freiverkehr der Börse Frankfurt ist nun der 2. Dezember.



"Trotz des erfreulichen Investoreninteresses und der positiven Reaktion auf unsere Gesellschaft und das zu realisierende Immobilien-Projekt Koningsbosch, dauern Entscheidungsprozesse momentan wesentlich länger bei Investoren. Das Marktsentiment hat sich mit der zweiten Lockdown-Welle merklich verschlechtert. Wir wollen Investoren die notwendige Zeit geben und haben uns deshalb zu einer ausgedehnten Zeichnungsfrist entschlossen", so Carsten Mainitz, CFO der Gesellschaft.



Anlegern bietet die Anleihe maximale Sicherheit durch ein Treuhandkonzept, welches den ersten Rang im Grundbuch und den Zugriff auf alle Cashflows gewährt, die im Rahmen von Veräußerungen oder als Betriebseinnahmen generiert werden. Zusätzlich erhalten Investoren einen hoch attraktiven Kupon von 7,5% p.a.



Mit dem Emissionserlös von bis zu 25 Mio. soll das Immobilien-Projekt "Koningsbosch" der 100%igen Tochtergesellschaft Henri Broen B.V. vorangetrieben werden. Die Mittelverwendung umfasst die Refinanzierung eines hoch verzinslichen Darlehens und den Umbau eines Klosters in ein 4 Sterne plus Boutique & Spa Hotel.



Das Projekt Koningsbosch liegt in den Niederlanden im Dreiländereck zwischen Belgien und Deutschland, in einem schmalen Landstreifen von wenigen Kilometern Durchmesser. Der idyllische Ort befindet sich dennoch in unmittelbarer Nähe zu Ballungszentren (Maastricht, Aachen) und zu besucherstarken Attraktivitäten wie dem Outlet Center Roermond mit über 7 Mio. Besuchern pro Jahr. Das Projekt mit mehr als 54.000 Quadratmetern Grundfläche umfasst 3 Teilprojekte. 1.) Den Umbau des bekannten gleichnamigen historischen Klosters in ein modernes 4 Sterne plus Boutique Hotel mit geplanter Eröffnung im Mai 2023 2.) Verkauf von 45 Villen als Entwicklungsgesamtkonzept ab 2021 3.) Verkauf einer Grundstücksfläche, auf der ein Supermarkt entstehen soll, in Q1/2021. Ein unwiderruflicher Bestimmungsplan für das komplette Areal liegt vor; das Projekt befindet sich in der Phase "Push to Start".



Die Henri Broen Holding B.V. ist eine niederländische Finanz- und Management Holding mit Geschäftssitz Kleve. Die Holding ist über die operative 100%-Tochtergesellschaft Henri Broen B.V. im Immobiliensektor tätig. Deren Spezialisierung ist die Umwidmung von einzigartigen Objekten und Grundflächen im Hotel- und Wohnimmobilienbereich in den Niederlanden und Deutschland. Im Fokus steht dabei die Wertsteigerung. Die Strategie als Konzeptentwickler ist klar Exit getrieben.



Interessierte Professionelle Anleger und geeignete Gegenparteien können sich unter www.hbroen.nl umfangreich über die Anleiheemission und das Projekt Koningsbosch informieren.



Kontakt für Investoren und Presse:



Carsten Mainitz



CFO



mainitz@hbroen.nl



M: +49(0)179 145 39 75



Henri Broen Holding B.V.



Nimweger Straße 21



47533 Kleve



www.hbroen.nl



---------------------------------------------------------------------------

06.11.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de



---------------------------------------------------------------------------

1146174 06.11.2020



°