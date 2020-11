---------------------------------------------------------------------------

PRESSEINFORMATION



Mehr Service und Präsenz im Harz

Tiefbau-Spezialist Muffenrohr baut Netzwerk aus



Berlin, Oktober 2020. Die Muffenrohr Tiefbauhandel GmbH übernimmt zum 01. Dezember 2020 das operative Geschäft der Harzrohr Handelshaus GmbH. Damit erweitert Muffenrohr Tiefbauhandel das bestehende Netzwerk in der Region Harz in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt. Das künftige Zusammenspiel der etablierten Muffenrohr-Standorte Goslar und Kabelsketal (Gröbers) mit dem operativen Geschäft der Harzrohr Handelshaus GmbH hat viele Vorteile für die Kunden, wie Muffenrohr-Geschäftsführer Mario Hinz betont: "Unser Netzwerk aus deutschlandweit jetzt 33 Standorten wächst weiter. Nun können wir die Kunden im Harz logistisch optimal bedienen."



Neben den Logistik-Vorteilen wurde darüber hinaus im Zuge der Übernahme der Geschäftsaktivitäten auch die Lagerfläche um 2.500 Quadratmeter erweitert. Dies bietet weitere Vorteile. Zukünftig wird es möglich sein, die gesamte Sortimentsbreite rund um den Tiefbau anzubieten. Neben dem bestehenden Sortimentsbereich Versorgung antwortet Muffenrohr damit auf die steigende Nachfrage nach Angeboten und Leistungen in der Tiefbau-Entsorgung.

Mit dem 01. Dezember 2020 beginnt ein neues Kapitel für den Tiefbaufachhandelsstandort Blankenburg: "Besonders freuen wir uns darüber, dass wir die gesamte Belegschaft am Standort für die Muffenrohr Tiefbauhandel GmbH gewinnen konnten. Wir sehen uns in der Verantwortung, das in 26 Jahren unter der Flagge Harzrohr Erreichte fortzuführen und weiter zu entwickeln." so Jan Spanier, Geschäftsführer der Muffenrohr Tiefbauhandel GmbH.



Herr Uwe Milnikel, langjähriger Gesellschafter der Harzrohr Handelshaus GmbH, wird als zukünftiger Niederlassungsleiter die Verantwortung am Standort übernehmen. Damit stellt der Tiefbau-Spezialist auch gegenüber Kunden, Mitarbeitenden und Lieferanten die notwendige Kontinuität sicher.

"Die Muffenrohr Tiefbauhandel GmbH verfolgt auch mit dieser Entscheidung konsequent die strategische Zielsetzung, starke lokale Netzwerke zu entwickeln. Der Faktor Zeit in der Belieferung und das Thema Materialverfügbarkeit werden in Zukunft noch eine deutlich stärkere Bedeutung erlangen. Dieser Herausforderung stellen wir uns.", so Mario Hinz, Geschäftsführer Muffenrohr Tiefbauhandel GmbH.